Genf (www.aktiencheck.de) - SMID-Caps haben sich im Vergleich zu Unternehmen mit größerer Kapitalisierung über lange Zeiträume als attraktive Anlagen erwiesen, so Conor Walsh, Portfolio Manager bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Aktuell habe die relative Gesamtbewertung von kleineren und mittleren Unternehmen das attraktivste Niveau seit über zehn Jahren erreicht und biete Anlegern eine taktische Chance. Die Prioritäten der Regierungen in Form von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und der Einrichtung von Lieferketten nach einer Pandemie würden zudem die Sektoren unterstützen, in denen SMID-Caps tätig seien.In den letzten 20 Jahren hätten SMID-Caps eine annualisierte Rendite von 6,6% erzielt, was deutlich höher sei als die 4,9% bei größeren Unternehmen. Dabei würden sich die Risikoniveaus nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Der MSCI World SMID Cap Index weise eine 360-Tage-Volatilität von 20% auf, verglichen mit 19% für den MSCI World. Folglich würden SMID-Caps über einen längeren Zeitraum betrachtet tendenziell eine bessere Sharpe-Ratio unter Beweis stellen. Die relative Bewertung von SMID-Caps im Vergleich zu großen Unternehmen habe ein attraktives Niveau erreicht, was einen Einstiegszeitpunkt erhöhe. In der Vergangenheit seien SMIDs aufgrund ihres vielversprechenden Wachstums- und Renditeprofils tendenziell mit einem Aufschlag gegenüber Large-Cap-Aktien bewertet worden. Dieser historische Aufschlag auf die künftigen Kurs-Gewinn-Multiplikatoren liege bei etwa 15%. Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt seien die SMIDs jedoch auf dem gleichen Preisniveau wie die Large Caps.Nach Ansicht von LOIM seien auch die Aussichten für die Sektoren, in denen diese Unternehmen stark vertreten seien, besser als erwartet. Einer der Gegenwinde, der die SMID-Titel behindert habe, werde sich wahrscheinlich umkehren. Die Reaktion auf die Pandemie und die lang anhaltende Niedrigzinsphase hätten den großen Technologieunternehmen Auftrieb gegeben und den Trend zur Digitalisierung beschleunigt. So sei beispielsweise Home Office eine wichtige Entwicklung in diesem Zeitraum gewesen, die den Technologieunternehmen sehr zugutegekommen sei, aber Entlassungen in der gesamten Branche und rückläufige PC-Verkäufe würden darauf hindeuten, dass sich dieser Trend abgeschwächt habe. Im Verhältnis zu den Large-Caps sei der Informationstechnologiebereich im SMID-Markt um 8% kleiner, während der Industriesektor um 8% größer sei. Etwa 50% der Underperformance von SMID-Caps gegenüber Large-Caps in den letzten vier Jahren lasse sich durch diese sektorale Verzerrung erklären. LOIM glaube, dass sich dieser Gegenwind nun umkehre.In dieser Welt nach der Pandemie würden sich die Regierungen in den wichtigsten Regionen auf den Aufbau ressourceneffizienter, widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger Volkswirtschaften durch eine Reihe von Gesetzesinitiativen konzentrieren, die das allgemeine Investitionsumfeld in den nächsten zehn Jahren stark beeinflussen würden. Dazu würden gehören:- Strategische Unabhängigkeit in Schlüsselindustrien wie der Halbleiterindustrie und fortschrittlichen digitalen Technologien