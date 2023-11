Der Renditerückgang der Staatsanleihen sei beachtlich ausgefallen. Die 10-jährigen US-Treasuries hätten in der Spitze über 20 Basispunkte abgegeben und hätten sich nun deutlich von ihrem Hoch von über 5% entfernt. Gleiches gelte für die Verzinsung der 10-jährigen Bundesanleihe die in der Spitze auf knapp 3% rentiert habe. Für die Kursgewinne am Rentenmarkt seien neben der Geldpolitik weitere Faktoren verantwortlich gewesen. So sei die Inflation im Euroraum deutlich schwächer ausgefallen als erwartet, zugleich würden die Konjunkturnachrichten bestenfalls verhalten bleiben. Das gelte auch für die US-Wirtschaft, wo sich nach dem starken dritten Vierteljahr eine spürbare Abkühlung für das Schlussquartal ankündige. Zusammen mit den vermehrten Zinssenkungsspekulationen hätten Investoren die Chance des hohen Zinsniveaus genutzt.



Aktien hätten mit einer Erleichterungsrally darauf reagiert. Gut 3% hätten Dividendentitel weltweit hinzugewonnen, der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe nach der desaströsen Entwicklung im Oktober in der ersten Novemberwoche mit Leichtigkeit die Marke von 15.000 Punkten genommen. Das könnte nun der Beginn der Jahresendrally werden, da die nach wie vor niedrige Bewertung die Investoren locke. Es würden allerdings die Abhängigkeiten von den geopolitischen Risiken bleiben. Diese habe an den Kapitalmärkten zuletzt an Beachtung verloren: Am Devisenmarkt habe die Krisenwährung Schweizer Franken ihre zuvor erzielten Gewinne abgegeben. Darüber hinaus habe auch der Ölpreis verloren und Gold die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze nicht halten können. Allerdings zeige sich das Edelmetall vergleichsweise stabil, dank der Zinsfantasie, die nun wieder virulent sei.



In der Berichtswoche dürften die Konjunkturdaten aus Deutschland (Auftragseingänge und Industrieproduktion) ein gemischtes Bild zeigen, was aber nichts an den aktuellen geldpolitischen Erwartungen ändere. Folglich sollten die Börsenampeln weiterhin auf grün stehen. (03.11.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Große Erleichterung an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Die vergangene Handelswoche habe zu der Erkenntnis geführt, dass sich die Zinskrise nicht weiter verschärfen werde. FED und Bank of England hätten beide stillgehalten, wie zuvor auch die EZB. Selbst wenn sich die Geldpolitiker nicht zu einem befreienden "das war‘s" hätten durchringen können, für die Anleger sei es das gewesen: Das Zinsplateau sei erreicht.