Polygon 2.0:



- werde Polygon eine unbegrenzte Skalierbarkeit ermöglichen - das Netzwerk von ZK-gesteuerten L2-Ketten werde eine praktisch unbegrenzte Anzahl von Ketten ermöglichen und kettenübergreifende Interaktionen sicher und sofort ermöglichen, ohne dabei Sicherheit oder Vertrauen zu untergraben



- vereinheitlichtes Liquiditätsangebot - durch die Nutzung der ZK-Technologie werde das Upgrade eine nahtlose Zusammensetzbarkeit von Vermögenswerten und Transaktionen über das gesamte Netzwerk hinweg ermöglichen, ohne dass mehrere Überbrückungsmechanismen erforderlich seien



Der Kurs von Polygon konsolidiere sich oberhalb der jüngsten Tiefststände von Mitte Juni, nachdem die SEC MATIC in der Klage gegen Binance.US als Wertpapier angeführt habe. Nach dieser Nachricht hätten Etoro, Robinhood und andere Börsen die Auslistung ausgewählter Altcoins angekündigt, darunter auch MATIC. Dies habe zu Verkaufsdruck geführt, doch die MATIC habe ihren Rückgang unter 0,55 nicht vertiefen können. Zu beachtende Schlüsselniveaus seien die nächsten Unterstützungslinien bei 0,82 und 0,91 sowie das Niveau des jüngsten Tiefs um 0,55. (Quelle: xStation5 von XTB) (10.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diese Woche wird Polygon Technology voraussichtlich die Tokenomics für das kürzlich angekündigte Polygon 2.0 veröffentlichen, so die Experten von XTB.Aus Sicht der Kursentwicklung sei die Tokenomik in der Tat einer der wichtigsten Aspekte der vier Ankündigungen in der Roadmap für das Polygon-Upgrade. Die Anleger würden nach dem Upgrade mehr Informationen über das Tokenangebot und die Eigentumsverhältnisse erhalten. Derzeit sei noch ungewiss, ob es einen neuen Token geben werde oder ob die bestehende MATIC verwendet werde und wie sich das Token-Angebot im Laufe der Zeit entwickeln werde. Diese Faktoren würden sich langfristig direkt auf den Matic-Preis auswirken.