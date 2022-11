Linz (www.aktiencheck.de) - Konjunkturell sieht es für das Vereinigte Königreich nicht so rosig aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Finanzminister Jeremy Hunt schätze, dass sich die Wirtschaft bereits in einer Rezession befinde und sei damit pessimistischer als viele der Analysten. Für nächstes Jahr erwarte Hunt sogar ein Minus von 1,4% im UK-BIP (Median der Analysten: -0,5%). Betrachte man nur die Zinsänderungen, müsste man feststellen, dass das Pfund bezogen auf den USD in diesem Jahr extrem stark abgestraft worden sei.



Obwohl der 1-Jahres Zins auf GBP-Positionen in diesem Jahr immerhin um 4 Prozentpunkte angezogen habe - also ähnlich wie die USD-Verzinsung - habe die britische Währung rund 15% zum USD nachgegeben. Dieses Verhältnis sei das schlechteste unter allen G10-Währungen. Der Grund dafür sei, dass es beim Pfund um weitaus mehr als um das aktuelle Zinsniveau gehe. Aufgrund der großen Konjunktur- und Inflationsrisiken könne der GBP-Zins gar nicht hoch genug sein, um nicht besondere Risikoaufschläge zu rechtfertigen. (28.11.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.