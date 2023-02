Grundsätzlich gehe der Trend schon nach unten, was u.a. rückläufige Einzelhandelsumsätze untermauern würden. So dürfte die britische Wirtschaft im aktuellen Quartal schrumpfen, zumal die laufenden Streiks im öffentlichen Dienst einen negativen Effekt hätten. Die Stimmungsindikatoren bei den Unternehmen würden jedoch nicht auf kräftige Rückgänge deuten, manche seien sogar bereits nach oben gedreht. Daher scheine die mutmaßliche Rezession weniger tief als befürchtet auszufallen. Die Analysten-Prognose eines BIP-Rückgangs für 2023 von 1% stehe daher auf dem Prüfstand.



Die Bank of England habe nun ihre zuvor sehr pessimistische Prognose nach oben revidiert. Gleichwohl bleibe ihr Ton in Moll. Sie gehe von fünf negativen BIP-Quartalen in Folge aus und im Anschluss gebe es zunächst keine nennenswerte Erholung. Ob dies realistisch sei, könne mit einem Fragezeichen versehen werden. So sollten sich die Realeinkommen der privaten Haushalte im zweiten Halbjahr erholen. Schließlich habe die Inflation ihren Zenit wohl erreicht und werde 2023 zurückgehen.



Gemäß den Projektionen der Notenbank falle die Teuerung in den Folgejahren sogar stärker als gewünscht, was eigentlich für Zinssenkungen spräche. Aber so ganz würden die Währungshüter anscheinend ihren eigenen Prognosen nicht trauen. Nach der Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte auf 4,0% werde die Bank of England wohl noch mindestens einen kleinen Schritt vornehmen. Vermutlich erhöhe sie sogar auf 4,5%, wenn die konjunkturelle Lage sich besser als von ihr erwartet entwickle.



Das Britische Pfund habe gerade in den letzten Tagen nachgegeben, der EUR/GBP-Kurs notiere über 0,89. Sollte die britische Notenbank ihren Ton in den nächsten Monaten anpassen, dürfte sich das Pfund aber fangen. Wenn die britische Wirtschaft im zweiten Halbjahr wieder wachse, könnte der EUR/GBP-Kurs sogar bis auf 0,85 fallen. (03.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im abgelaufenen Jahr wuchs die britische Wirtschaft um voraussichtlich 4,0%, also mit einer vergleichsweise großen Rate, so die Analysten der Helaba.Dennoch sei die Stimmung ziemlich mies gewesen - nicht nur wegen des Todes der Queen, anderer royaler Eskapaden, des Rücktritts von zwei Premierministern inklusive Regierungschaos und der am Ende zweistelligen Inflation. Denn auch die konjunkturelle Dynamik habe steil nach unten gezeigt. Nach einem sehr robusten Start sei das Wachstum eingebrochen, das dritte Quartal sei bereits negativ gewesen. Die Sorgen vor einer tiefen Rezession seien immer größer geworden.