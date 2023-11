Dafür werde ein britischer Schatzkanzler von einer anderen Instanz kontrolliert, die vielleicht gefährlicher als die EU-Kommission oder Verfassungsgerichte seien: dem Kapitalmarkt. Immerhin habe dieser im Herbst letzten Jahres erheblich dazu beigetragen, dass wegen der radikalen Haushaltspläne Schatzkanzler Kwarteng und danach Premierministerin Truss aus ihren Ämtern hätten ausscheiden müssen.



Der nachfolgende Schatzkanzler Hunt habe dann die Finanzmärkte beruhigen können. Jüngst habe er seinen Budgetentwurf vorgestellt. Rechtzeitig vor den Unterhauswahlen, die mutmaßlich im Herbst 2024 stattfinden würden, versuche die Regierung die Konjunktur etwas zu befeuern. Insbesondere sollten die Sozialversicherungsbeiträge um zwei Prozentpunkte auf 10% gesenkt werden. Zudem solle die bereits bestehende 100%ige Sonderabschreibung auf qualifizierende Investitionen nun dauerhaft gelten. Daneben habe Hunt noch ein paar kleinere Maßnahmen vorgestellt. Trotz einer leicht negativen Reaktion am Rentenmarkt seien diese expansiven Impulse für die Finanzmärkte leichter als im Vorjahr zu verkraften. Das nicht so schlecht wie unterstellte Wachstum habe zu steuerliche Mehreinnahmen geführt. Die Regierung nutze diesen Spielraum. Im kommenden Fiskaljahr solle der Fehlbetrag 3,0% am BIP ausmachen, in den Folgejahren weniger. Das wäre im europäischen Vergleich akzeptabel und in Relation zu den USA sogar hervorragend. In Deutschland sollte das Haushaltsdefizit übrigens bereits vor dem Verfassungsgerichtsurteil deutlich niedriger ausfallen.



Die britische Konjunktur habe sich im laufenden Jahr besser entwickelt als vielfach befürchtet. Dennoch laufe es bei weitem nicht rund, die ohnehin nur moderate Dynamik habe in den letzten Monaten wieder nachgelassen. Immerhin sei die Inflation nach noch zweistelligen Raten Anfang 2023 auf mittlerweile 4,6% im Oktober geschrumpft. Die weitere Disinflation werde nun aber zäher. Die Bank of England dürfte im zweiten Halbjahr 2024 ihren Leitzins senken. Vom Inflationsrückgang würden die Reallöhne und damit die Realeinkommen profitieren, was wiederum den privaten Konsum stütze.



Die gestiegenen Zinsen, die erst allmählich die Schuldner treffen würden, würden dämpfend wirken. Per saldo aber dürfte der positive Effekt dominieren, zumal die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt würden. Die Unternehmensinvestitionen, die 2023 überraschend kräftig expandiert seien, sollten 2024 allenfalls geringfügig wachsen. Die konjunkturelle Dynamik werde sich aber vermutlich im Laufe des kommenden Jahres verbessern, einige Stimmungsindikatoren würden sich bereits aufhellen. Insgesamt dürfte die britische Wirtschaft 2024 nach mutmaßlich 0,5% im laufenden Jahr um 1% wachsen. Aber ob das für eine Trendwende zu Gunsten der in den Umfragen weit zurückliegenden regierenden Konservativen ausreiche? (24.11.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Britischer Schatzkanzler müsste man sein - denkt sich der deutsche Finanzminister Lindner vermutlich. Dann müsste er sich nicht mit Urteilen des Bundesverfassungsgerichts schlagen, sondern könnte weiter Wohltaten verteilen, so die Analysten der Helaba.Schließlich gebe es keine derartige Schuldenbremse in einer britischen Verfassung, genau genommen existiere letztere gar nicht. Spätestens seit dem EU-Austritt könnten den Briten auch die Maastricht-Kriterien egal sein, selbst wenn diese mangels Euro-Mitgliedschaft ohnehin nicht ganz so ernst genommen worden seien.