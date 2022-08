Linz (www.aktiencheck.de) - Während die britische Wirtschaftsleistung in Zeiten der Corona Pandemie ihren schlimmsten Rückgang seit mehr als 300 Jahren erlebte (-9,3%), wurde im Folgejahr 2021 das Vorkrisenniveau wieder erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Eine aktuelle Auswertung des Verbrauchervertrauensindex zeige, dass 75,0% der Verbraucher der Meinung seien, im 4. Quartal auf eine starke Rezession zuzusteuern. Die Gründe für eine solch düstere Stimmung seien vielfältig. Zum einen sei die Inflationsrate des Monats Juli zum ersten Mal seit 40 Jahren in den zweistelligen Bereich hochgeschnellt (+10,1% YoY).



Zum anderen plane die britische Energieregulierungsbehörde die Strompreisobergrenze um 75,0% anzuheben. Dennoch weise Großbritannien im Vergleich zu vorhergehenden Rezessionen einen nur geringen Rückgang der Produktion auf, wodurch das Bruttoinlandsprodukt (GDP) verhältnismäßig konstant bleibe. Eine gesunde Haushaltsbilanz lasse darauf hoffen, dass sowohl Dauer als auch Ausmaß der drohenden Rezession nicht das erwartete Ausmaß der Verbraucher annehmen werde. EUR/GBP werde zwischen 0,8350 und 0,8500 erwartet. (25.08.2022/ac/a/m)





