Auch 2024 dürfte die Polarisierung der Nachfrage zwischen modernen und energieefffizienten Flächen in zentralen Lagen und älteren Flächen in dezentralen Lagen voranschreiten. Diese Segmentierung werde sich weiterhin in einer differenzierten Leerstandsentwicklung und steigenden Spitzenmieten zeigen. Neben flexiblen und hybriden Arbeitsplatzstrategien werde die Nachfrageentwicklung auch verstärkt durch die Nachhaltigkeitsanforderungen der Mieter, Eigentümer und Investoren bestimmt werden.



- Auf dem Einzelhandelsimmobilienmarkt stabilisiere sich das Marktumfeld allmählich. Das Verbrauchervertrauen sollte sich 2024 sukzessive erholen. Das inflationsbereinigte Absatzvolumen dürfte erstmals nach zwei Jahren wieder leicht im Plus liegen. Auch wenn zunächst noch mit einem leichten Anstieg der Leerstandsquote zu rechnen sei, sollte sich insbesondere an Top-Standorten das Flächenangebot weiter verknappen.



Die Mieten und Kapitalwerte scheinen ihre Talsohle durchschritten zu haben und befinden sich in einer Phase der Stabilisierung, so die Analysten der Nord LB. Steigende Mieten seien insbesondere im High Street Segment sowie bei Shopping Centern zu erwarten. Seitens der Investoren seien zukünftig neben erstklassigen Standorten vor allem Fachmarktzentren sowie weitere Subsegmente wie der krisenresiliente Lebensmitteleinzelhandel gefragt.



- Auf dem Wohnimmobilienmarkt zeichne sich Licht am Ende des Tunnels ab. Sinkende Hypothekenzinsen hätten Ende 2023 zu einer Stabilisierung der Hauspreise geführt. Auch wenn kurzfristig weitere Wertkorrekturen nicht auszuschließen seien, sei spätestens ab der zweiten Jahreshälfte 2024 eine kräftige Belebung der Nachfrage nach Wohnimmobilien zu erwarten, welche zu einer Trendumkehr bei den Hauspreisen führen dürfte.



Der Wohnungsmarkt weise gute fundamentale Entwicklungsperspektiven auf. Die Mietpreise sollten weiter kräftig steigen, wenn auch schwächer als im Vorjahr. Mittelfristig würden attraktivere Hypothekenzinsen dazu führen, dass sich die Nachfrage wieder vom Miet- zum Eigentumsmarkt zurückverlagere und mehr Balance zwischen Nachfrage und Angebot gegeben sei.



In der Gesamtbetrachtung würden sich die Anzeichen für Optimismus am britischen Immobilienmarkt mehren. Jedoch bleibe das aktuelle geopolitische sowie gesamtwirtschaftliche Umfeld volatil. Verschärfte Finanzierungsbedingungen, die schwache Wirtschaftsentwicklung sowie der zunehmende ESG-Druck würden sowohl Nutzer als auch Investoren weiterhin herausfordern. Eine kontinuierliche Beobachtung des Marktumfelds bleibe somit von hoher strategischer Bedeutung.



Nach Erachten der Analysten sollte sich der Immobilienmarkt gestützt durch die erwartete wirtschaftliche Stabilisierung im weiteren Jahresverlauf jedoch weiter erholen. Die Aussichten und Chancen für Immobilieninvestitionen im Vereinigten Königreich hätten sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Ein Haupteinflussfaktor werde dabei die erwartete Zinsentwicklung sein. Nicht nur zyklische, sondern auch strukturelle Veränderungen würden die Entwicklung des Immobilienmarktes bestimmen.



Energie, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit würden im Fokus aller Assetklassen bleiben und die Miet- und Investitionsentscheidungen prägen. Das aktuelle Marktumfeld dürfte vor allem für antizyklische Investoren sehr gute Einstiegschancen bieten. Dabei würden jene Investoren am meisten profitieren, die zugleich die nachhaltige und digitale Transformation mitdenken und somit Immobilien schaffen würden, die besonders marktgängig und wertbeständig seien. (Ausgabe März 2024) (11.03.2024/ac/a/m)







