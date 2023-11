Im Außenhandel sei die Tendenz zuletzt leicht rückläufig gewesen. Die spiegele auch die konjunkturellen Schwierigkeiten in der Eurozone und in China wider. Kurzfristig werde sich daran nicht so viel ändern, zumal sich die bislang robuste US-Wirtschaft wohl abschwächen werde. Im Laufe von 2024 dürfte aber die konjunkturelle Dynamik der Handelspartner wieder an Fahrt gewinnen, so dass von dieser Seite Wachstumsimpulse kommen würden. Der außenwirtschaftliche Beitrag zum BIP werde sich aber in Grenzen halten, da neben den Exporten auch die Importe zulegen würden. Übrigens habe sich der nach dem Brexit stärker entwickelnde Außenhandel mit den Nicht-EU-Staaten relativiert - nicht zuletzt wegen wieder rückläufiger Rohstoffpreise. Sowohl bei Ein- als auch Ausfuhren seien die Unterschiede gegenüber dem Handel mit der EU nur noch gering.



Der Staat werde neben den steuerlichen Maßnahmen auch über Ausgaben ein paar Wachstumsimpulse geben, wenngleich das Ausmaß limitiert sei. Zumindest bremse er nicht so, wie zeitweise befürchtet. Die Konjunktur insgesamt dürfte nach dem zuletzt mäßigen Wachstum in den kommenden Quartalen wieder mehr an Fahrt aufnehmen, da insbesondere der private Verbrauch stützen werde. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2024 vermutlich um 1% wachsen. Diese positive Tendenz sollte sich 2025 grundsätzlich fortsetzen.



Nach noch zweistelligen Raten Anfang 2023 sei die Teuerung auf mittlerweile 4,6% im Oktober geschrumpft. Auch die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel sei zurückgegangen, liege aber mit 5,7% noch höher. Die weitere Disinflation werde nun aber etwas schwieriger, denn die entlastenden Basiseffekte von den Energiepreisen seien weitgehend ausgelaufen. Bei Nahrungsmitteln, anderen Gütern und Dienstleistungen würden noch einige von diesen Effekten kommen, die aber nicht so stark ausgeprägt seien.



Das schwächere Wirtschaftswachstum und die damit geringere Kapazitätsauslastung würden beim weiteren Rückgang der Inflation helfen, jedoch dämpfe das nach wie vor hohe Lohnwachstum und die damit verbundenen höheren Kosten diesen Prozess. Die Inflation dürfte im Verlauf von 2024 auf 3% sinken (Jahresdurchschnitt 3,5%). Eine weitergehende Disinflation in Richtung des Notenbankziels von 2% sei erst für 2025 zu erwarten. Dass die Inflation dann wie in den jüngsten Projektionen der Bank of England sogar klar unter die Zielmarke fallen könnte, sei aber wohl nicht sehr wahrscheinlich.



Die Bank of England habe ihren Leitzins 2023 von 3,5% auf insgesamt 5,25% angehoben, also fast auf das Niveau der US-Notenbank und höher als die EZB. Dabei habe sie zwischenzeitlich zögerlich gewirkt. Ein weiterer Schritt auf 5,50% sei im September etwas überraschend ausgeblieben. Zuletzt hätten immerhin noch drei der neun Notenbankmitglieder für diese Anhebung gestimmt. Ganz auszuschließen wäre so ein Schritt daher nicht. Aber angesichts der rückläufigen Teuerung und gemischter Konjunkturdaten sei die Wahrscheinlichkeit dafür deutlich gesunken. Die Notenbank könne nun relativ entspannt abwarten, ob die Inflation weiter nachlasse. Für zusätzliche Straffungen bestehe damit keine Notwendigkeit mehr.



Spannender sei dagegen die Frage nach den ersten Zinssenkungen. Der aktuelle Leitzins sei mit 5,25% im Vergleich der letzten Dekaden überdurchschnittlich hoch und sollte perspektivisch wieder sinken, sofern das Inflationsproblem als mehr oder weniger gelöst erscheine. Da die Teuerung aber 2024 langsamer zurückgehe, dürfte die Bank of England noch etwas zögern. Zudem habe sich die Notenbank in ihren Wachstumsprojektionen für 2024 und 2025 recht pessimistisch gezeigt - sie erwarte nicht viel mehr als eine Stagnation. Daher könnte sie durchaus positiv überrascht werden, was den Tatendrang hemme.



Im fortschreitenden Jahresverlauf werde der Blick aber zunehmend auf 2025 und die dann weiter nachlassende Inflation fallen. Daher werde die Bank of England ihren Leitzins im zweiten Halbjahr 2024 vermutlich um 50 Basispunkte auf 4,75% reduzieren. An den Terminmärkten würden Zinssenkungen bereits eingepreist. 2025 sollte die Bank of England den Zinssenkungszyklus fortsetzen. Zu berücksichtigen seien jedoch auch die Handlungen von FED und EZB, die vermutlich ähnlich agieren würden.



Das Britische Pfund zähle 2023 bisher zu den Gewinnern und habe sowohl gegenüber Euro als auch US-Dollar leicht aufwerten können. Das überrasche ein wenig, da die britische Währung seit Sommer eher verloren habe, aber das Plus aus dem ersten Halbjahr überwiege. Selbst diese relativiere sich angesichts der deutlichen Abwertung 2022. Der Wechselkursverlauf decke sich im laufenden Jahr ganz gut mit der konjunkturellen Entwicklung. Das besser als befürchtete erste Halbjahr habe das Pfund gestärkt, die zuletzt schlechteren Daten hätten es belastet. Daher könnte die Währung in den nächsten Monaten sogar etwas aufwerten. Schließlich seien die konjunkturellen Erwartungen wieder gedämpft, so dass die Zahlen durchaus positiv überraschen könnten. (23.11.2023/ac/a/m)





