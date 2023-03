Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der FTSE100 ( ISIN GB0001383545 WKN 969378 ) fiel im Vorfeld der Zinsentscheidung der Bank of England von seinem am Mittwoch erreichten 1-Wochen-Hoch zurück, so die Experten von XTB.Aus technischer Sicht sei der FTSE100 (UK100) unter die wichtige Unterstützung bei 7.520 Punkten zurückgekehrt, die durch frühere Kursreaktionen und das 38,2% Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle markiert sei. Sollte die derzeitige Stimmung anhalten, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 7.360 Punkten, die mit dem 50,0%-Retracement und dem SMA200 (rote Linie) übereinstimme, oder sogar der jüngsten Tiefststände bei 7.200 Punkten, wo sich die untere Grenze der 1:1-Struktur befinde, fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (23.03.2023/ac/a/m)