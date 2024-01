Dieser Bericht sei ein interessanter Vorläufer für die Weihnachtsgeschäftsberichte, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht würden, einschließlich Tesco (ISIN GB00BLGZ9862/ WKN A2QQMK), Sainsbury's (ISIN GB00B019KW72/ WKN A0B6G0) und M&S (ISIN GB0031274896/ WKN 534418). Die Erwartungen an den Weihnachtsumsatzbericht von M&S seien groß, nachdem Next seine Gewinnprognose angehoben habe. Der Aktienkurs von Next sei 2024 weiter gestiegen und habe in den letzten zwölf Monaten um mehr als 100% zugelegt, was eher einem Technologiewert als einem FTSE-Träger entspreche. Die Aktie habe sich deutlich besser entwickelt als der FTSE 100 und verdiene es, wieder in den hochkarätigen Aktienindex aufgenommen zu werden.



Der Discounter B&M (ISIN LU1072616219/ WKN A1154Z) habe für den Zeitraum von 14 Wochen bis zum 30. Dezember ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 1,2% gemeldet. Obwohl das Umsatzwachstum um 5% gegenüber dem Vorquartal angestiegen sei, habe es mit 1,65 Mrd. GBP unter den Erwartungen der Analysten gelegen, die mit 1,69 Mrd. GBP gerechnet hätten. Auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr sei schwächer ausgefallen als von den Analysten erwartet: Sie habe bei 620 bis 630 Mio. GBP und damit unter den von den Analysten erwarteten 634,3 Mio. GBP gelegen. Dies deute darauf hin, dass die vom BRC gemeldete Schwäche der britischen Verbraucher bei den Warenausgaben auch bei B&M zu spüren sei. Die Auswirkungen auf den Aktienkurs könnten sich in Grenzen halten, da der Einzelhändler eine Sonderdividende von 20 Pence pro Aktie angekündigt habe, die am 9. Februar ausgezahlt werden solle. Das Unternehmen treibe auch seine Expansionspläne voran und sei auf dem besten Weg, bis 2024 konzernweit 76 neue Geschäfte zu eröffnen.



Was die Zukunft betreffe, so seien die Aussichten von B&M gemischt. Das Führungsteam habe offensichtlich Vertrauen in den britischen Verbraucher und sei der Meinung, dass sein Angebot verlockend sein könnte, wenn die Wirtschaft schwächele, die Menschen weniger ausgeben könnten und das Lohnwachstum nachlasse. Normalerweise würden die Menschen dann zu den Discountern strömen. Es bestehe jedoch kein Zweifel daran, dass die Menschen immer noch eher für Dienstleistungen (Spaß) als für Waren ausgeben würden, was B&M schaden könnte, wenn dieser Trend anhalte. Investoren hätten auf diese Nachricht negativ reagiert und der Aktienkurs des Unternehmens sei bei Börseneröffnung um mehr als 2% gefallen. Dies deute darauf hin, dass der Markt Unternehmen abstrafen werde, die an der Gewinnfront nicht liefern würden.



Auch wenn eine Verlangsamung der Konsumtätigkeit im Vereinigten Königreich unvermeidlich gewesen sei, sei es doch bemerkenswert, dass die Löhne stark wachsen würden, die Inflation sinke und die Arbeitslosigkeit einen historischen Tiefstand erreicht habe. Die Aussicht auf eine schwache Konjunktur halte die Menschen jedoch davon ab, für Waren über ihre Verhältnisse auszugeben.



Ausgaben für Freizeitaktivitäten seien jedoch nach wie vor angesagt: Einem Bericht von Barclays zufolge seien die Ausgaben für Flugtickets im Jahresvergleich um 20,2% gestiegen. Ein weiterer Lichtblick seien die Ausgaben für Unterhaltung gewesen. Sie seien um 12,3% gegenüber einem Rückgang von 1,7% im November gestiegen, angeführt von Buchungen für Glastonbury und Kinobesuchen, um neue Filme wie "Wonka" zu sehen.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Weihnachtszeit sollte den angeschlagenen britischen Einzelhändlern eigentlich etwas Freude bereiten, doch stattdessen berichtete das British Retail Consortium (BRC), dass die flächenbereinigten Umsätze im Dezember mit einem Anstieg von 1,9% gegenüber den erwarteten 2,4% unter den Erwartungen lagen, so die Experten von XTB.Es habe jedoch nicht nur düstere Nachrichten gegeben. Die Lebensmittelverkäufe hätten das Einzelhandelsschiff über Wasser gehalten, aber der Appetit auf üppige Weihnachtsgeschenke, einschließlich Schmuck und teure technische Produkte, sei dieses Weihnachten ausgeblieben.Aus dem BRC-Bericht gehe hervor, dass die gesamten Einzelhandelsumsätze im Dezember unter den Drei-Monats-Durchschnitt gefallen seien, was darauf hindeute, dass die britischen Verbraucher in der Weihnachtszeit unter Druck gestanden hätten, da die Ersparnisse aufgebraucht worden seien und die Kreditkosten für einige zu hoch gewesen seien.Die Lebensmittelverkäufe seien in den drei Monaten bis Dezember insgesamt um 6,8% gestiegen und hätten damit unter dem 12-Monats-Durchschnitt von 8,1% gelegen. Es sei jedoch anzumerken, dass die Verlangsamung des Wachstums größtenteils auf den Rückgang der Preisinflation bei Lebensmitteln in den letzten Monaten zurückzuführen sei, was eine gute Nachricht für die Verbraucher sei, und dass das Verkaufsvolumen im Vergleich zum Dezember 2022 leicht gestiegen sei. Preisnachlässe bei den Zutaten für ein typisches Weihnachtsessen hätten dazu beigetragen, dass das wöchentliche Umsatzvolumen in der Woche vor Weihnachten auf den höchsten Stand seit April gestiegen sei.