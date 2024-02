Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Bauklima im Vereinigten Königreich ist (noch) schlecht - aber lange nicht mehr so schlecht wie vor wenigen Monaten, so die Analysten der NORD LB.



Ganz im Gegenteil: So habe der Indikator um zwei Punkte auf 48,8 zulegen können und sende somit ein positives Signal in die Welt der Immobilien. Ob deshalb schon von einem Comeback des Betongoldes gesprochen werden könne, dürfe mit einem großen Fragezeichen versehen werden. Nach den fetten Jahren des Baugewerbes und einer zwischenzeitlichen Zwangspause könnte es für die Entwicklertätigkeit aber hilfreich sein, dass sie in eine neue Phase des Schweinezyklus eintreten würden, in der ein großes Angebot herrsche und sich die Preise bei Rohstoffen wieder auf angenehmerem Niveau befinden würden. Ob diese Vermutung stichhaltig sei und sich die Prognose vieler Marktbeobachter als zutreffend erweise, zeige wie immer die Zeit. Am hilfreichsten wäre ohnehin ein baldiges Signal von echten Zinssenkungen. (06.02.2024/ac/a/m)





