Wien (www.aktiencheck.de) - Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist in Gesprächen mit PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF)-CEO Bjorn Gulden im Hinblick auf die Nachfolge des scheidenden CEO Kapser Rorsted, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das chinesische Finanzkonglomerat Ping An, welches der größte Aktionär von HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London Stock Exchange-Symbol: HSBA) sei, sei mit der Forderung an die Öffentlichkeit gegangen, dass HSCB die Kosten durch den Abbau von Arbeitsplätzen und die Veräußerung von nicht-asiatischem Kerngeschäft aggressiv senken solle. Dies sei die erste öffentliche Aufforderung von Ping An dieser Art gewesen.Das nunmehr nicht mehr börsengelistete Unternehmen Twitter stehe weiterhin in den Schlagzeilen. Nach der Übernahme durch Elon Musk sei am Freitag bekannt geworden, dass der Kurznachrichtendienst die Hälfte seiner Mitarbeiter gekündigt habe. Zudem sorge die Einführung von Bezahlmodellen für User und die Unklarheit über die weitere Vorgehensweise im Hinblick auf die Content-Moderation für Unmut. (07.11.2022/ac/a/m)