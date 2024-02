Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,33% geklettert. Der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um -0,09% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,30% gesunken.



Der Windturbinenbauer Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) sei voraussichtlich wieder zurück in der Gewinnzone. Nach einem Verlust von EUR 244 Mio. steige das EBITDA im Jahr 2023 (basierend auf vorläufigen Berechnungen) auf EUR 2 Mio. Die finalen Geschäftszahlen würden am 29.02.2024 veröffentlicht. Mit einem Auftragseingang in Höhe von 7,4GW hätten Marktanteile hinzugewonnen werden können (2022: 6,3GW). Nordex betrachte das 2023 als Übergangsjahr und "als Schritt in die richtige Richtung". Die Nachfrage nach Windturbinen habe sich Konzernangaben zufolge in H2/2023 beschleunigt.



Der Schweizer Krypto-Broker Crypto Finance dürfe zukünftig auch seine Dienste in Deutschland anbieten. Crypto Finance gehöre zur Deutschen Börse (ISIN DE0005810055/ WKN 581005). Die Bafin habe der Crypto Finance Deutschland GmbH insgesamt vier Lizenzen für die Abwicklung, den Handel & die Verwahrung digitaler Vermögenswerte in Deutschland erteilt.



Der US-Energiebranche stehe ein Milliarden-Deal bevor. Der Schiefergas-Produzent Diamondback Energy (ISIN US25278X1090/ WKN A1J6Y4) plane die Übernahme des Konkurrenten Endeavor Energy Partners. Durch den Kauf würde der drittgrößte Produzent im Permian Becken entstehen (Süden der USA - New Mexico und Texas). Noch größer seien hier nur Exxon und Chevron.



Bitcoin springe auf den höchsten Stand seit Dezember 2021. Die Kryptowährung verteuere sich um rund 4% auf USD 49.398 und habe overnight sogar schon über USD 50.000 gehandelt.



Die Ölpreise hätten gestern ihre Rally verlangsamt. Seit letzter Woche schlage ein beachtlicher Zuwachs von 5,1% (Brent) zu Buche. (13.02.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Montag herrschte größtenteils impulsloser Handel an den weltweiten Börsen, so die Analysten der Nord LB.Die chinesische Stock Exchange bleibe aufgrund der Feierlichkeiten zum Neujahr für eine ganze Woche geschlossen. Mehrere asiatische Handelsplätze (Japan, Singapur, Südkorea und Taiwan) hätten erst heute wieder eröffnet. Bei Aktienkursen nahe ihrer Allzeithochs würden Investoren gespannt auf die am Nachmittag zu berichtenden US-Januar-Inflationszahlen blicken.Gestern hätten zu Beginn der Woche die Börsianer lieber ihr Pulver trocken gehalten. Getreu dem Sprichwort "Never fight the FED" sei ein einfaches Abwarten das Gebot der Stunde. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich zum Handelsschluss an sein Allzeithoch herangerobbt.