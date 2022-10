Zu den Hauptgründen für die Senkung der Ölförderung würden die Auswirkungen einer weltweiten Rezession auf die Nachfrage in Entwicklungsländern und die notwendige Sicherung von Produktionskapazitäten gehören. In der Tat habe Saudi-Arabien mehrfach darauf hingewiesen, dass die freien Produktionskapazitäten der Gruppe äußerst gering seien und nicht genutzt werden könnten, um ein Defizit auszugleichen. Somit könnte darüber hinaus Saudi-Arabien eine weitere einseitige Drosselung vornehmen.



Durch die Entscheidung der OPEC+ sei der Ölmarkt angespannt und volatil. Das dürfte den Preisen im vierten Quartal diesen Jahres Auftrieb geben. Die Experten würden erwarten, dass die künftige Ölnachfrage durch die Umstellung von Gas auf Öl begünstigt werde. Die Sanktionen gegen Russland würden das Angebot wahrscheinlich weiterhin einschränken. Die Anleger seien nach wie vor besorgt über das drohende EU-Ölembargo und die möglichen Vergeltungsmaßnahmen Russlands gegen die von der G7 durchgesetzte Obergrenze für den russischen Ölpreis. Darüber hinaus sollten die Freigaben der US-Ölreserven im Oktober auslaufen, und die kommerziellen Ölvorräte der OECD seien immer noch niedrig.



Ein Ölpreis von 100 US-Dollar pro Barrel sei nach Meinung der Experten durchaus möglich, vorausgesetzt, es komme weltweit nicht zu größeren Coronavirus-Ausbrüchen und die Federal Reserve werde keine unerwartet restriktivere Politik vorlegen. Kurzfristig sei es jedoch wahrscheinlicher, dass sich die Ölpreise im Bereich von 90 bis 100 US-Dollar bewegen würden. (Ausgabe vom 05.10.2022) (06.10.2022/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Bei ihrem Treffen empfiehlt die OPEC+ eine Drosselung der Ölförderung um zwei Millionen Barrel am Tag, so Roberta Caselli, Associate Research Analyst, Commodities, bei Global X.Das sei die größte Kürzung seit dem Ausbruch des Coronavirus und führe direkt zu erhöhter Volatilität auf den Märkten. Auch wenn die tatsächliche Reduktion unter einer Million Barrel am Tag liegen dürfte, da viele der erdölexportierenden Staaten bereits auf einem Niveau produzieren würden, das weit unter ihren Quoten liege, falle somit mehr als ein Prozent des weltweiten Angebots weg, habe Caselli gesagt.