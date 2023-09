Auch wenn die Europaabgeordneten nicht davon profitieren möchten, könne die Maßnahme vielleicht einen Anreiz für die Lösung eines Problems bieten, zumindest um dieses Defizit zu verringern. (News vom 15.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Grifols-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Grifols-Aktie:

13,32 EUR +0,45% (15.09.2023, 09:04)



Madrid Stock Exchange-Aktienkurs Grifols-Aktie:

13,34 USD +0,26% (15.09.2023, 12:04)



ISIN Grifols-Aktie:

ES0171996087



WKN Grifols-Aktie:

A2ABUQ



Ticker-Symbol Grifols-Aktie:

OZTA



Madrid Stock Exchange-Symbol Grifols-Aktie:

GRF



Kurzprofil Grifols S.A.:



Grifols S.A. (ISIN: ES0171996087, WKN: A2ABUQ, Ticker-Symbol: OZTA, Madrid Stock Exchange-Symbol: GRF) ist eine Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Plasmaderivaten, Produkten für IV-Therapien und künstliche Ernährung wie auch von Diagnostiksystemen international tätig ist. (15.09.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Grifols: Ein historischer Sieg im Europäischen Parlament - AktiennewsDas börsennotierte Unternehmen für Hämoderivate, Grifols (ISIN: ES0171996087, WKN: A2ABUQ, Ticker-Symbol: OZTA, Madrid Stock Exchange-Symbol: GRF) aus dem spanischen Börsenindex IBEX 35, hat im Europäischen Parlament einen historischen Sieg errungen, der dem katalanischen Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen könnte, so die Experten von XTB.Die Generalversammlung des Europäischen Parlaments habe mit überwältigender Mehrheit (483 Ja-Stimmen, 52 Nein-Stimmen und 89 Enthaltungen) eine neue europäische Rechtsvorschrift über Blutspenden und ihre Bestandteile, wie z.B. Plasma, verabschiedet.Diese neue Verordnung ermögliche die Entschädigung von Plasmaspendern und unterscheide sich damit vom vorherigen Modell, bei dem Plasmaspenden in Europa altruistisch durchgeführt worden seien. In Spanien verbiete das königliche Dekret 1945/1985 jede Form der Entschädigung für Blut oder seine Bestandteile.Grifols, das mehr als 75% seines Plasmas aus den Vereinigten Staaten beziehe, habe bei mehreren Gelegenheiten darauf gedrängt, dass Europa ein Entschädigungssystem ähnlich dem amerikanischen einführe, bei dem die Spender eine Gebühr von 50 bis 60 Dollar und in Deutschland eine feste Gebühr von 25 Dollar erhalten würden.Nach Angaben des Unternehmens werde diese Entschädigung als Anerkennung für das Engagement der Plasmaspender und den damit verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand gewährt. Die Höhe der Entschädigung hänge von den sozioökonomischen Gegebenheiten des jeweiligen Landes, Staates oder Spendezentrums ab. Es werde betont, dass diese Entschädigung als Zusatzleistung und nicht als Gehalt angesehen werde, und in einer an die Amerikaner gerichteten Botschaft erwähne Grifols, dass sie durch Plasmaspenden durchschnittlich 400 Dollar pro Monat verdienen könnten.Die Europaabgeordneten würden betonen, dass die Spende dieser Stoffe freiwillig und unentgeltlich bleiben sollte, auch wenn die Spender eine Entschädigung oder eine Erstattung der während des Spendevorgangs entstandenen Kosten erhalten könnten.Diese Zulassung erfolge zu einem Zeitpunkt, zu dem Spanien ein Defizit von über 50% an Plasma habe. In unserem Land ist die Verfügbarkeit von Plasma in den letzten Jahren zurückgegangen und wir sind zu 60% von Einfuhren von Hämoderivaten vor allem aus den Vereinigten Staaten abhängig, so die Experten von XTB. Nach Angaben des spanischen Verbandes der Blutspender (FedSang) würden 90% des für medizinische Therapien verwendeten Plasmas hauptsächlich aus fünf Ländern stammen: Den Vereinigten Staaten, Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik und Ungarn. Dies seien die einzigen Länder, die derzeit eine kommerzielle Plasmasammlung und eine finanzielle Entschädigung für ihre Spender zulassen würden.Spanien benötige heute einheimisches Plasma, wobei das Defizit nach den neuesten Daten mehr als 50% betrage. Derzeit seien alle autonomen Gemeinschaften des Landes auf Plasmaspenden aus dem Ausland angewiesen, um wichtige Medikamente herzustellen.