Börsenplätze Greenvolt-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Greenvolt-Aktie:

8,79 EUR +5,02% (27.07.2022, 13:32)



Euronext Lissabon-Aktienkurs Greenvolt-Aktie:

8,75 EUR +4,17% (27.07.2022, 13:21)



ISIN Greenvolt-Aktie:

PTGNV0AM0001



WKN Greenvolt-Aktie:

A3CT7N



Ticker-Symbol Greenvolt-Aktie:

000



Kurzprofil Greenvolt Energias Renovaveis S.A.:

Greenvolt Energias Renovaveis S.A. (ISIN: PTGNV0AM0001, WKN: A3CT7N, Ticker-Symbol: 000) mit Sitz in Porto ist auf die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen spezialisiert, die vor allem aus Waldbiomasse bestehen. Das Unternehmen betreibt in Portugal fünf Kraftwerke mit einer installierten Leistung von rund 96,7 MW. (27.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Greenvolt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Greenvolt-Aktie (ISIN: PTGNV0AM0001, WKN: A3CT7N, Ticker-Symbol: 000) unter die Lupe.Der Ausbau von Solar- und Windenergie werde sich fortsetzen und lukrative Investmentmöglichkeiten eröffnen - egal ob in Form von Bonds, Fonds oder Aktien. Ein interessanter Player auf dem internationalen Kurszettel befinde sich mit Greenvolt in Portugal. Das Unternehmen sei in seinem Heimatland der Marktführer in der Stromerzeugung aus forstwirtschaftlichen Reststoffen. Und auch in Großbritannien betreibe Greenvolt eine Biomasseanlage für Holzabfälle. Die Bereiche Wind und Solar sollten aber kräftig ausgebaut werden. Um den Transformationsprozess zu beschleunigen, habe Greenvolt erst kürzlich via Kapitalerhöhung 100 Mio. Euro eingesammelt.Vor Kurzem habe Anis Zgaya vom Analysehaus ODDO BHF den Greentech-Titel erstmals unter die Lupe genommen. Das Votum laute "outperform" mit einem Kursziel von 11,40 Euro. Am Mittwoch bestätige die Caixabank BPI die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 8,80 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link