Tradegate-Aktienkurs Great Panther Mining-Aktie:

0,331 EUR -59,98% (06.09.2022, 22:02)



TSE-Aktienkurs Great Panther Mining-Aktie:

1,09 USD +1,87% (02.09.2022, 21:59)



ISIN Great Panther Mining-Aktie:

CA39115V3092



WKN Great Panther Mining-Aktie:

A3DMEW



Ticker-Symbol Great Panther Mining-Aktie:

G3U0



TSE-Symbol Great Panther Mining-Aktie:

GPR



Kurzprofil Great Panther Mining Ltd.:

Great Panther Mining Limited (ISIN: CA39115V3092, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: G3U0, TSE-Symbol: GPR) ist ein Gold- und Silberproduzent mit Sitz in Vancouver (Kanada). Das kanadische Unternehmen besitzt ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten in Brasilien, Mexiko und Peru, das drei in Betrieb befindliche Gold- und Silberminen umfasst. Great Panther Mining gehören drei Minen. (08.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Great Panther Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Great Panther Mining Ltd. (ISIN: CA39115V3092, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: G3U0, TSE-Symbol: GPR) unter die Lupe.Bei Great Panther Mining (ehemals Great Panther Silver) gehen die Lichter aus. Nur wenige Wochen nach dem Verkauf einiger Assets an Guanajuato Silver habe der Gold- und Silberproduzent Gläubigerschutz beantragt. Sprich: Der Konzern sei in der Insolvenz. Die kanadische Börse TSX prüfe ein Delisting der Aktie. Aktuell sei der Titel vom Handel ausgesetzt. Ob das Unternehmen erfolgreich restrukturiert werden könne, stehe in den Sternen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.09.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Great Panther Mining-Aktie: