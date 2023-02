Anleger sollten die potenziellen Auswirkungen derartiger Ereignisse auf ihr Portfolio analysieren und Strategien zur Risikominderung prüfen.



Weitere graue Schwäne, die die Experten von LGIM für 2023 ins Auge fassen würden:



- Stagflation in den USA in mindestens einem Quartal: Sowohl der Verbraucherpreisindex als auch die Arbeitslosigkeit stünden bei mehr als fünf Prozent,



- Rohöl der Sorte Brent koste 200 US-Dollar pro Barrel,



- Die Immobilienpreise in Großbritannien würden um mehr als 15 Prozent von ihrem Höchst- auf den Tiefststand fallen,



- Mehr als 500 Börsengänge würden den US-Primärmarkt zurück auf Höchstwerte bringen,



- Nordkorea trete in einen bewaffneten Konflikt mit Südkorea/Japan ein,



- Eines oder mehrere Länder würden einen EU-Austritts-Prozess anstoßen,



- In mindestens einem europäischen Land setze die Regierung eine Lebensmittelrationierung durch. (28.02.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Ist es sinnvoll, sich auf Ereignisse vorzubereiten, die zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich sind? - Ja, sagt Christopher Teschmacher, Fondsmanager bei Legal & General Investment Management (LGIM), zumindest wenn sie gravierende Auswirkungen auf Märkte und Portfolios haben können.Im Gegensatz zu den sogenannten schwarzen Schwänen - wirklich unvorhersehbare Ereignisse, gegen die man sich nur schwer absichern könne - seien graue Schwäne Risiken, die bei der Strukturierung eines Portfolios durchaus berücksichtigt werden könnten.2022 sei ein außergewöhnliches Jahr gewesen: Ein Jahr der grauen Schwäne, wenn es je eines gegeben habe! Wir erlebten aggressive Zinserhöhungen, Krieg in Europa, die Abschottung Chinas, eine Energiekrise und hohe Inflation, so die Experten von LGIM.Viele Ereignisse, die 2022 eingetreten seien, seien Anfang des Jahres zwar als unwahrscheinlich einzustufen gewesen, aber sie seien nicht unvorhersehbar gewesen: Ein Rückgang der Covid-Impfungen, Russlands Einmarsch in der Ukraine, die Wechselkurs-Parität zwischen Euro und US-Dollar, zwei aufeinander folgende Quartale mit negativem US-Wachstum, der Zusammenbruch des Kryptowährungsmarktes auf unter eine Milliarde US-Dollar und nicht zuletzt: Die Verbreitung einer neuen Covid-Variante.Die Kombination der dramatischen Ereignisse habe 2022 zu einer negativen realen Performance in allen wichtigen Anlageklassen mit Ausnahme von Rohstoffen geführt, wobei die Korrelation zwischen Anleihen und Aktien so positiv ausgefallen sei wie seit Jahrzehnten nicht mehr.Ein weiteres Risiko sei die Beschädigung lebenswichtiger unterseeischer Internetkabel. Sie könnte dazu führen, dass große Finanzinstitute oder Börsen vorübergehend ausfallen würden und alternative Quellen für den Internetzugang finden müssten.Wie gehe es auf der geopolitischen Bühne weiter? Im Ukrainekrieg scheine leider vieles denkbar. Auch eine Beteiligung der NATO am Ukraine-Russland-Krieges könne - zumindest theoretisch - nicht ausgeschlossen werden. Die Spannungen zwischen China und Taiwan könnten ebenfalls zunehmen und in einen offenen Konflikt münden.