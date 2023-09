Tradegate-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

8,75 EUR +1,16% (15.09.2023, 08:32)



ISIN Grand City Properties-Aktie:

LU0775917882



WKN Grand City Properties-Aktie:

A1JXCV



Ticker-Symbol Grand City Properties-Aktie:

GYC



Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienspezialisten Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Kursverfall der letzten zwei Jahre von 24 EUR auf 6 EUR habe die Grand City Properties-Aktie die letzten Monate zur Ausprägung einer unteren Umkehr genutzt. Entscheidend in Sachen "Bodenbildung" sei dabei der Spurt über den Kreuzwiderstand aus den verschiedenen Hochpunkten bei 8,01/8,33 EUR sowie der 38-Wochen-Linie (akt. bei 8,15 EUR) gewesen. "Volume goes with the trend", so laute eine der ältesten Trading-Weisheiten schlechthin. An dieser Stelle werde es interessant, denn die beschriebene Trendwende werde durch einen Abwärtstrendbruch sowie eine Bodenbildung im Verlauf des OBV-Volumenindikators bestätigt. Zusätzlicher Rückenwind komme von Seiten des trendfolgenden MACD, der im Wochenbereich positiv zu interpretieren sei und auf Monatsbasis gerade an einem neuen Einstiegssignal arbeite. Das kalkulatorische Kursziel - abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr - lasse sich auf gut 10 EUR taxieren. Perspektivisch würden die Analysten also wieder zweistellige Notierungen für möglich halten. Ein Kursanstieg über die Lows des 4. Quartals 2022 (8,63/8,67 EUR) würde für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der konstruktiven Charteinschätzung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt sorgen. Als Stop-Loss sei indes der o. g. ehemalige Kreuzwiderstand bei gut 8 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:8,65 EUR +2,55% (15.09.2023, 17:41)