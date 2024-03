Börsenplätze Grand City Properties-Aktie:



Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienspezialisten Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Grand City Properties sei 2023 tief in die roten Zahlen gerutscht. Das habe der SDAX-Konzern heute bekannt gegeben. Grund seien vor allem Abwertungen des Immobilienportfolios. Grand City Properties habe zudem bestätigt, dass für 2023 keine Dividende gezahlt werden werde. Auch Großaktionär Aroundtown werde damit leer ausgehen.Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties habe wegen einer deutlichen Abwertung des Immobilienportfolios im vergangenen Jahr ein Minus von rund 638 Millionen Euro hinnehmen müssen. 2022 habe der Immobilienkonzern noch einen Gewinn von gut 179 Millionen Euro eingefahren. Insgesamt habe Grand City Properties den Wert seines Immobilienportfolios um neun Prozent senken müssen.Deutlich besser sei es im Tagesgeschäft gelaufen. Die Nachfrage nach Wohnraum bleibe hoch. Dadurch seien die Nettomieterlöse im Jahr 2023 um vier Prozent auf 411,3 Millionen Euro gestiegen. Allerdings hätten im Berichtszeitraum höhere Finanzierungskosten auf den operativen Gewinn (FFO1) gedrückt. Er habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent auf 183,9 Millionen Euro nachgegeben.Angesichts der aktuellen Situation sei es sinnvoll, konservativ vorzugehen und sich weiter auf den Schuldenabbau zu konzentrieren. Für 2024 bleibe Grand City Properties vorsichtig und peile beim operativen Gewinn 175 Millionen bis 185 Millionen Euro an. Damit könnte er im Vergleich zu 2023 sogar leicht sinken.Grand City Properties sei keine laufende Empfehlung. Das gelte auch für die Aktie des Großaktionärs Aroundtown, der rund 61 Prozent an dem Unternehmen halte. Der erneute Dividendenverzicht schlage dadurch auch auf den MDAX-Konzern durch. "Der Aktionär" bevorzugt im deutschen Immobiliensektor weiter andere Aktien, so Michael Herrmann. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link