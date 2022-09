Es bestehe der Irrglaube, dass eine steigende Nutzung von Rechenzentren mit einem höheren Energiebedarf gleichzusetzen sei. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) sei der Energieverbrauch von Rechenzentren trotz des explosionsartigen Anstiegs der Nachfrage nach Rechenzentren und des Internetverkehrs gleich geblieben. Diese Entwicklung sei auf effiziente Systeme und Prozesse zurückzuführen. GPUs würden die erhebliche Energiebelastung von Rechenzentren durch Hochleistungsrechner minimieren.



Für KI-Anwendungen könnten einige GPUs bis zu 42 Mal energieeffizienter sein als herkömmliche CPUs. Einige Hyperscale-Rechenzentren auf GPU-Basis würden nur 2% der Rack-Fläche benötigen und seien damit platzsparender als CPU-basierte Systeme. Kurz gesagt, GPUs hätten Power. Indem sie eine intelligentere Energienutzung ermöglichen würden, würden sie teilweise dazu beitragen, den Energieverbrauch auf ein Minimum zu beschränken.



Wie alle Industriezweige müsse auch die Technologie ihren Beitrag zur Bekämpfung des globalen Klimawandels leisten und ihren eigenen ökologischen Fußabdruck verringern, um das Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen. 2020 habe die IEA ihren Jahresbericht "Tracking Clean Energy Progress" veröffentlicht, der über die wichtigsten Energietechnologien und -sektoren berichte, die für die Eindämmung der globalen Erwärmung entscheidend seien.



Von 46 Sektoren habe die IEA Datenzentren und Datenübertragungsnetze als einen von nur sechs Sektoren genannt, die auf dem besten Weg seien, ihr Nachhaltigkeitsszenario zu erfüllen. Der Anstieg der weltweiten Internetnutzung während Corona, der durch die Zunahme von Video- und Konferenz-Streaming, Online-Spielen und sozialen Netzwerken verursacht worden sei, habe jedoch dazu geführt, dass dieses Ranking im Bericht von 2021 auf "mehr Bemühungen erforderlich" gerutscht sei.



Trotz dieses Rückschlags seien die Experten der Meinung, dass der Schwerpunkt auf kontinuierlichen Effizienzverbesserungen in der Infrastruktur von Rechenzentren liegen müsse, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen. Dies unterstreiche die Bedeutung von GPUs für die Schaffung einer nachhaltig digitalisierten Welt.



Der umfassende Einsatz von KI bringe zwar viele Vorteile mit sich, doch die zunehmende Verbreitung der Technologie berge auch erhebliche ethische Risiken.



Wenn KI billiger, schneller und intelligenter sei als menschliche Arbeitskräfte, könne sie eingesetzt werden, um bestehende Arbeitskräfte zu ersetzen. Chatbots hätten aufgrund der natürlichen Sprachverarbeitung von KI Callcenter-Mitarbeiter ersetzt, viele Fabrikarbeiter seien durch automatisierte Maschinen ersetzt worden, und Robo-Taxis könnten bald menschliche Fahrer ersetzen. Die Experten seien sich der Auswirkungen bewusst, die dies auf die Arbeitswelt haben könnte, insbesondere in Ballungsgebieten, und würden es für wichtig halten, in diesen Fällen die langfristigen Folgen für die Gesellschaft zu bedenken.



Allerdings würden sie auch einen Vorteil darin sehen, bestimmte monotone Aufgaben an KI zu übertragen. Durch die Freisetzung von Humankapital biete sich dem Einzelnen die Möglichkeit, erfüllendere Aufgaben zu übernehmen, die für KI nicht möglich seien - persönliches Training, Kreativität und Bildung. Die Experten würden glauben, dass dies eine Bereicherung für die Gesellschaft sein könnte.



Zudem sei es wichtig, die potenziell gefährlichen Einsatzmöglichkeiten der Technologie zu erkennen. Die US-Regierung habe kürzlich den Export von hochwertigen GPU-Chips, die von NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) hergestellt würden, nach China eingeschränkt, um zu verhindern, dass bestimmte chinesische Unternehmen GPUs kaufen würden, um damit Massenüberwachungen zu ermöglichen, vor allem im Fall der uigurischen Muslime. Die Experten würden alle Beschränkungen befürworten, die darauf abzielen würden, potenzielle ethische Bedrohungen für die Gesellschaft zu verringern.



Einige Unternehmen, darunter NVIDIA, hätten auch ethische Richtlinien eingeführt, um "vertrauenswürdige KI" Grundsätze innerhalb des Produkt-Ökosystems des Unternehmens umzusetzen. Die Experten würden ethische Grundsätze in den Mittelpunkt von Produktdesign und -entwicklung zu stellen als sehr wertvoll erachten, um einen positiven Wandel und Transparenz in der KI-Entwicklung zu fördern.



Digitalisierung sei der Grundstein der Zukunft. Von bescheidenen Anfängen hätten sich Grafikprozessoren zu einem der wichtigsten Wegbereiter für Innovation und digitalen Wandel in der Gesellschaft entwickelt. Die Experten würden auch glauben, dass die nächste Generation der Datenverarbeitung für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele von entscheidender Bedeutung sei. Die Analyse einzelner Unternehmen zeige, dass die Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäftsmodell ein Schlüssel zum langfristigen Erfolg sei, und die Experten würden glauben, dass Technologie diesen Wandel ermöglichen könne. (13.09.2022/ac/a/m)





