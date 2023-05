Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Solle der Internationale Währungsfonds (IWF) Teile seines Goldbestands verkaufen oder nicht? Dieses Thema sei mittlerweile zum Politikum geworden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Lindner vertrete damit eine andere Auffassung als beispielsweise sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire, der sich durchaus vorstellen könne, einen kleinen Teil der Goldbestände zu verkaufen. Damit wolle er einer drohenden Förderlücke zuvorkommen, die andernfalls durch die Länder ausgeglichen werden müsse. Laut der Welt am Sonntag habe er gesagt, er rufe den IWF auf, eine Analyse der internen Ressourcen des Fonds zu starten, einschließlich möglicher Goldverkäufe. Auch Großbritannien sehe Goldverkäufe als mögliches Mittel, um dem IWF mehr Finanzmittel zu verschaffen.Es sei interessant, dass einige westliche Länder gerne den umgekehrten Weg von beispielsweise China gehen wollten, die sukzessive ihre Goldreserven aufstocken würden, um sich vom Dollar unabhängiger zu machen. Der Westen tue gut daran, seine Goldbestände zu behalten und seine Devisenreserven in diese Richtung zu diversifizieren. (03.05.2023/ac/a/m)