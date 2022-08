Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen würden bei den Finanzierungsmöglichkeiten der meisten Bergbaugesellschaften eine wichtige Rolle spielen. Die Vereinbarungen seien in der Regel so strukturiert, dass sich die Lizenz- und Streamingunternehmen nicht an den Kapital- oder Betriebskosten eines Betriebs beteiligen müssten. "Dies schützt sie vor inflationsbedingten oder sonstigen Kostensteigerungen und ermöglicht es ihnen gleichzeitig, von einer Verlängerung der Lebensdauer der Mine zu profitieren, die sich aus einem vollständig von den Betreibern finanzierten Reservenwachstum ergibt", so Foster. "Daher gehen wir davon aus, dass sich Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen im aktuellen Umfeld besser entwickeln werden."



Die starke Entwicklung des US-Dollars habe den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in diesem Jahr belastet. Der US-Dollar-Index sei jedoch seit Mitte Juli um 2,5 Prozent gefallen, was Gold vielleicht die Chance gebe, seinen Platz als bevorzugter sicherer Hafen zurückzuerobern. "Wir sind durch die jüngste Widerstandsfähigkeit von Gold ermutigt und gehen davon aus, dass es auf kurze Sicht weiterhin um diese Niveaus herum gehandelt wird", so Foster. "Obwohl die FED an ihrem Zinserhöhungsprogramm festzuhalten scheint, werfen die Äußerungen des Vorsitzenden Powell, der 2,25 Prozent bis 2,50 Prozent als "neutrale Spanne" für den Leitzins ansieht, einige Fragen darüber auf, wie weit sie noch gehen könnte."



Andererseits scheinen die Märkte noch unschlüssig zu sein, ob dieses Programm die Inflation dämpfen oder die Wirtschaft in eine Rezession treiben werde. Einige Teilnehmer würden spekulieren, dass sich die US-Wirtschaft bereits in einer Rezession befinde, andere würden erwarten, dass die Inflation zurückgehen werde. Beide Szenarien scheinen für ein früheres Ende des Straffungszyklus der FED zu sprechen als bisher angenommen - was die Experten als starken Katalysator für den Goldpreis ansehen würden.



"Wir sind der Ansicht, dass die FED die Zinserhöhungen wahrscheinlich einstellen muss, da die Wirtschaft schrumpft, aber wir glauben auch, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass die Inflation länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleibt", habe Foster gesagt. Dies würde die realen Zinssätze im negativen Bereich halten und einen höheren Goldpreis begünstigen.



"Gold und Goldaktien sind überverkauft", so Foster. "Die - wenn auch geringen - Zuflüsse in die mit Goldbarren unterlegten börsengehandelten Fonds in den letzten Juli-Tagen und Anfang August könnten ein Zeichen für das Ende der seit April dieses Jahres anhaltenden Abflüsse und den Beginn einer stärkeren Anlegernachfrage sein." (23.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Goldminenbranche unserer Ansicht nach finanziell stark ist und die derzeitigen Inflationsschocks abfedern kann, besteht kein Zweifel daran, dass die Gewinnspannen unter Druck geraten sind, so Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar.Eine Gruppe von Goldunternehmen, die nach Erachten der Experten besonders gut für inflationäre Zeiten gerüstet sei, seien Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen. Neben Bargeld und Goldbarren würden Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen in einem schwachen Goldpreisumfeld als defensive Anlageform dienen. "Ein Engagement in dieser Unternehmensgruppe kann auch Schutz vor Kosteninflation bieten, weshalb wir sie derzeit für besonders attraktiv halten", so der Goldexperte.Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen würden einen Anteil an der Produktion oder den Einnahmen von Minen besitzen, die von anderen Unternehmen betrieben würden. Diese Anteile würden entweder von einem Privaten/Dritten (alte, historische Lizenzgebühren) oder direkt von den Betreibern (neue Streams und Lizenzgebühren) erworben. Die Erlöse aus dem Verkauf neuer Streams und Lizenzgebühren würden von den Betreibern als Kapitalquelle für die Entwicklung ihrer Bergbauanlagen, zur Finanzierung von Fusionen und Akquisitionen oder zur Bereitstellung zusätzlicher Liquidität verwendet.