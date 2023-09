Wien (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis erwies sich im Lichte der geldpolitischen Straffung bislang als recht stabil, was vor allem auf eine zwar rückläufige aber bei weitem noch zu hohe Inflation zurückzuführen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vonseiten der Notenbanken seien nicht mehr allzu viel Störfeuer zu erwarten, zumal die Leitzinsspitzen sowohl in den USA als auch in der Eurozone quasi erreicht seien. Im Lichte der zähen Inflation sähen die Analysten das Aufwärtspotenzial bei den realen Renditen mit Blick auf die herannahenden Zinssenkungen im nächsten Jahr begrenzt, weshalb sie das Edelmetall bis Jahresende und darüber hinaus gut unterstützt sähen. Rückenwind würden auch die konjunkturellen sowie latenten geopolitischen Risiken bereiten. (25.09.2023/ac/a/m)