Anleihen scheinen auf den ersten Blick gegenüber Gold im Vorteil zu sein, da sie eine jährliche Rendite böten. Mit steigendem Coupon werde das Edelmetall jedoch zunehmend unattraktiv. Die Renditen seien angesichts der sich abzeichnenden Zinswende kurzfristig wieder gefallen. Seit dem Höchststand im Oktober bei etwa 5 Prozent sei die Rendite zehnjähriger US-Anleihen auf 4,3 Prozent gesunken.



An den Börsen werde Gold in der Regel in Dollar gehandelt, wodurch die Entwicklung der US-Währung maßgeblich darüber entscheide, ob das Edelmetall rein preislich gesehen teurer oder günstiger werde. Niedrigere Zinsen würden oft mit einem schwächeren Dollar einhergehen, wodurch Gold automatisch günstiger werde.



Unsicherheit bleibe die einzige Konstante, besonders im Bereich der Geopolitik. Weltweit würden zahlreiche Risiken existieren, darunter der Nahostkonflikt, der Ukraine-Krieg und der Taiwan-Konflikt. Anhaltende Spannungen könnten den Goldpreis stützen, während eine Eskalation dem Preisanstieg sicherlich mehr Dynamik verleihen würde.



In der vergangenen Woche habe der Goldpreis fast 2.147 Dollar erreicht. Im weiteren Verlauf der Woche sei es zu einem deutlichen Umschwung gekommen, wobei das Edelmetall wieder unter das vorherige Rekordhoch von 2.075 Dollar zurückgefallen sei. Bereits im März 2022 und Mai 2023 habe es zwei Annäherungsversuche gegeben. Aktuell würden die Bären für das Entstehen einer potenziellen Topbildung argumentieren.



Trotz dieses Rückschlags bleibe der mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Mit jedem neuen Test steige die Wahrscheinlichkeit für einen Durchbruch. Der RSI liege unter 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweise.



Die Federal Reserve müsse nun das bestätigen, was die Märkte antizipieren würden - nämlich eine frühere Zinswende. Jedes Wort von Powell werde jetzt mehr denn je auf die Goldwaage gelegt. Händler würden gespannt darauf achten, ob die Anleiherenditen weiter fallen würden und der US-Dollar an Wert verliere. Schwache Wirtschaftsdaten, die auf eine Verlangsamung der US-Konjunktur hindeuten würden, könnten als klare Bestätigung dienen. Geopolitische Spannungen würden für Gold sprechen mögen, seien jedoch nicht zwingend erforderlich, um den Preis weiter nach oben zu treiben. (11.12.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die fundamentalen Faktoren sprechen für Gold , so Ben Laidler, Marktanalyst bei eToro.Die Möglichkeit einer vorgezogenen Zinswende in den USA spiegele sich in den Markterwartungen wider, ebenso wie in fallenden Anleiherenditen und einer Abwertung des US-Dollars. Zudem würden geopolitische Risiken die Ängste der Anleger schüren.Die FED könnte im März eine Zinssenkung vornehmen. Ob dies tatsächlich geschehe, sei noch nicht in Stein gemeißelt, jedoch liege die Wahrscheinlichkeit bereits bei 50 Prozent. Gleichzeitig habe die US-Wirtschaft im dritten Quartal eine annualisierte Wachstumsrate von 5,2 Prozent verzeichnet, was das stärkste Wachstum seit dem vierten Quartal 2021 darstelle.