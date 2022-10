Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kann sich zum Wochenauftakt leicht erholen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die wöchentliche Umfrage des Internetportals kitco.com offenbare, dass das Gros der Profis an der Wall Street, die an dieser Umfrage teilgenommen hätten, mit fallenden Kursen rechne. Die Kleinanleger (Main Street) hingegen seien zumindest marginal optimistischer. 45 Prozent würden hier mit wieder steigenden Kursen rechnen, 35 Prozent mit fallenden und 20 Prozent seien dem Goldpreis gegenüber neutral eingestellt. Allerdings sollte man die Umfrage nicht allzu hoch hängen. Bei den Profis hätten sich in der vergangenen Woche lediglich neun an der Umfrage beteiligt. Damit sei die Umfrage sicherlich nicht repräsentativ. Dass Kleinanleger tendenziell bullish für Gold seien, sei auch nicht überraschend.Technisch gesehen sei eine Gegenbewegung überfällig. Nach den deutlichen Verlusten sei Gold auf Tagesbasis bereits leicht überverkauft. Doch eine technische Gegenbewegung und eine echte Trendwende seien zwei unterschiedliche Dinge. Um einen neuen Aufwärtsimpuls in Kraft zu setzen, müsste der Goldpreis da Oktoberhoch bei rund 1.730 Dollar überwinden und dann auch noch das zyklische Septemberhoch bei 1.808 Dollar in Angriff nehmen. Und das sei eine Menge Arbeit für die Bullen. Wichtig werde dabei der US-Dollar werden. Es gebe erste Indizien, dass der US-Dollar gemessen am US-Dollar-Index (DXY) sein Top gesehen habe. Doch noch fehle eine Bestätigung in Forme eines neuerlichen markanten Tiefs. Der Bereich um 114 Dollar fungiere aktuell als wichtigster Widerstand für den Dollar. (17.10.2022/ac/a/m)