Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis sei nach wie vor ein Trauerspiel, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Nachdem die Bullen vor zwei Wochen beim Ausbruchsversuch gescheitert seien, sei es in den vergangenen Tagen weiter bergab gegangen. Wir seien damit nach wie vor nicht aus dem Gröbsten raus. Ein neuerliches zyklisches Tief sei nach wie vor möglich.



Gold suche nach einem Boden, doch aktuell würden weiter der starke US-Dollar und die hohen Renditen der US-Staatsanleihen auf dem Goldpreis lasten. Ewig werde die FED aber die Zinsanhebungen nicht vorantreiben können. Auch die Minenaktien würden an einem langgezogenen Bogen arbeiten. Erstaunlicher Weise würden manche Silberproduzenten wie z.B. Hecla Mining (ISIN: US4227041062, WKN: 854693, Ticker-Symbol: HCL, NYSE-Symbol: HL) besser aussehen als große Goldproduzenten wie Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) oder Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM). Das möge ein Indiz sein, dass diese Korrektur ihrem Ende entgegen gehe. (21.10.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



