"Fast alle FOMC-Teilnehmer gehen davon aus, dass es angemessen ist, die Zinssätze bis zum Ende des Jahres weiter anzuheben", habe Powell in seinen vorbereiteten Bemerkungen für seine Anhörung vor dem House Financial Services Committee gesagt. Die Rede sei Teil seines halbjährlichen Auftritts auf dem Capitol Hill, um die Gesetzgeber über die Geldpolitik zu informieren.



Im Anschluss an die zweitägige FOMC-Sitzung in der vergangenen Woche hätten die Beamten erklärt, dass sie bis Ende 2023 mit Zinserhöhungen von insgesamt 0,5 Prozentpunkten rechnen würden. Dies würde zwei weitere Zinserhöhungen bedeuten, wenn man von Viertelpunkt-Schritten ausgehe. Der Leitzins der FED sei derzeit in einer Spanne zwischen 5 und 5,25 Prozent angesiedelt.



Powell habe erklärt, die Inflation habe sich zwar abgekühlt, aber liege immer noch deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der FED. Die Zentralbank habe noch viel zu tun. "Die Inflation hat sich seit Mitte des letzten Jahres etwas abgeschwächt", habe er gesagt. "Nichtsdestotrotz ist der Inflationsdruck weiterhin hoch, und der Prozess der Anhebung, um die Inflation auf 2 Prozent zu bekommen, hat noch einen langen Weg vor sich."



Diese aggressive Tonart komme ein wenig überraschend. Nach der letzten Sitzung sei klar gewesen, dass die FED noch weitere Zinsschritte plane. Allerdings sei die Inflation bereits deutlich zurückgekommen und die vorauslaufenden Faktoren, wie beispielsweise die Rohstoffpreise, würden keinen großen Inflationsdruck mehr andeuten. Die Edelmetalle seien erneut an einer wichtigen Unterstützung angekommen und die Bullen seien nun gefordert. (21.06.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gerät am Nachmittag unter Druck, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch Silber knicke ein und nähere sich abermals der Unterstützung bei 22,50 Dollar, nachdem das Edelmetall vor zwei Tagen noch über 24 Dollar notiert habe. Der Grund für die abermalige Schwäche: FED-Vorsitzender Jerome Powell habe von einem langen Weg bei der Inflationsbekämpfung gesprochen und weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt.