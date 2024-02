Warum sei das schlecht für den Goldpreis? Eigentlich sollte eine hohe Inflation den Goldpreis beflügeln. Das Gegenteil sei allerdings der Fall. Die US-Notenbank habe in den vergangenen Monaten mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie in Sachen Inflationsbekämpfung nicht gerade zimperlich vorgehe. Gleich mehrere Zinsschritte von 75 Basispunkten nach oben habe die FED unternommen, um die Inflation zurück in den Zielbereich bei rund 2% zu bringen. Von dem sei sie aber nach wie vor weit entfernt - mit 3,1% auf Jahressicht sogar weiter als erwartet.



Nun stünden aktuell freilich keine weiteren Zinsschritte nach oben auf der Agenda. Doch der Markt habe selbst nach den Äußerungen der FED-Mitglieder in den vergangenen Wochen noch einen Hauch Hoffnung, dass die Zinsen doch schon im März wieder gesenkt würden. Diese Hoffnung dürfte mit diesen Inflationsdaten zerstört sein. Die FED werde die weiterhin hohe Inflation als Grund nennen, die Zinsen vorerst nicht zu senken.



Werfe man einen Blick auf das Fed Watch-Tool, dann würden mittlerweile über 90% davon ausgehen, dass die Zinsen am 20. März dort bleiben würden, wo sie aktuell seien. Und nicht nur das - auch für die folgende Sitzung am 1. Mai würden mittlerweile 61% keine Zinssenkungen mehr sehen. Das alles preise der Markt nun ein und das wiederum führe zu Druck beim Goldpreis. Aktuell müssten die Bullen sogar die 2.000-USD-Marke preisgeben. Damit trübe sich das Chartbild kurzfristig ein. Allerdings sei es nicht ganz überraschend, dass Gold noch einmal unter 2.000 USD falle. Als Sentiment-Play sei es sogar unvermeidlich gewesen, um die Kapitulation zu erzwingen. (13.02.2024/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis war fest in den Tag gestartet, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch nach und nach habe das Edelmetall die Gewinne wieder abgeben müssen. Am Nachmittag schließlich habe Gold deutlicher ins Minus gedreht. Der Grund: Die Inflationsdaten in den USA seien stäker ausgefallen als von Volkswirten im Vorfeld erwartet.