Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe gestern deutlich Federn lassen müssen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Diese kurzfristigen Schwankungen dürften die Analysten von JPMorgan Chase nicht wirklich interessieren. Sie hätten in dieser Woche die eigene Goldpreisprognose aktualisiert. Im laufenden Jahr würden die Analysten mit einem Goldpreis von 2.000 USD rechnen, im kommenden Jahr solle es dann weiter bergauf gehen. 2024 sollten auch neue Rekorde beim Goldpreis möglich sein. Die Argumentation: Die realen Renditen würden in den kommenden Monaten wieder sinken und das werde den Goldpreis Rückenwind verleihen. Mit Zinssenkungen seitens der US-Notenbank rechne JPMorgan Chase erst im zweiten Quartal 2024. "Wir glauben, dass der Besitz von Gold und eine lange Allokation in Gold und Silber sowohl eine spätzyklische Diversifizierung als auch eine gute Performance für die nächsten 12 bis 18 Monate bietet", sage Greg Shearer, Leiter des Bereichs Global Commodities Research bei JPMorgan Chase.Wenn man sich aus dem Tagesgeschehen etwas löse, dann sei es schwierig, mittelfristig nicht bullish für den Goldpreis zu sein. Der Goldpreis halte sich im Bereich von 1.950 USD, obwohl der Zinsanhebungszyklus der US-Notenbank noch nicht ganz beendet zu sein scheine. Das eigentlich eine starke Performance. Sicherlich gebe es angesichts der starken Wirtschaftsdaten und des nach wie vor starken Arbeitsmarktes noch die Gefahr, dass die Zinsen noch ein- oder zweimal steigen würden. Doch übergeordnet komme der Zinsanhebungszyklus der US-Notenbank allmählich zu einem Ende. Das dürfte den technisch ohnehin angeschlagenen US-Dollar weiter schwächer und ein gutes Umfeld für steigende Goldpreise schaffen. Freilich werde der Goldpreis auf der kurzen Zeitebene von den Wirtschaftsdaten getrieben werden. (28.07.2023/ac/a/m)