Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die am 8. März 2023 begonnene starke Aufwärtsbewegung am Goldmarkt setzt sich auch zu Beginn der neuen Woche fort, so die Experten von XTB.Infolge dieser Marktbewegungen notiere der Goldpreis heute über 1% höher. Der Goldpreis sei heute Morgen über die Marke von 2.000 Dollar pro Unze geklettert und habe damit den höchsten Stand seit März 2022 erreicht. (20.03.2023/ac/a/m)