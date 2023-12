Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

London (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis erreichte über Nacht neue Höchststände in allen wichtigen Währungen - mit Ausnahme des Schweizer Frankens, so Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault.



Außerhalb der asiatischen Zentralbanken und der westlichen Hedge-Fonds sei Gold im Moment alles andere als ein überfüllter Handel. Die Münzläden seien mit Kundenverkäufen überschwemmt, die mit Gold unterlegten börsengehandelten Fonds (ETFs) würden weiter schrumpfen, und die Kunden von BullionVault hätten in den letzten sieben Tagen 2,5 Mal so viel Gold verkauft wie sie gekauft hätten.



Diese starken Gewinnmitnahmen unter den bestehenden Goldanlegern würden durch die rekordhohen Goldpreise in Verbindung mit den höchsten Zinsen für Bargeld seit der Zeit vor der globalen Finanzkrise angetrieben. Dies schrecke zwar vorerst auch neue Käufer ab, aber die Grundtendenz des Goldpreises dürfte im Jahr 2024 weiter nach oben zeigen, da die Zentralbanken angesichts einer langsameren Konjunktur die Zinsen senken würden und die Geopolitik die Goldpreise weiterhin stütze. (04.12.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Gold



mehr >