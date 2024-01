Der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember habe auf den ersten Blick vermuten lassen, dass der Arbeitsmarkt robust bleibe, da die neu geschaffenen Stellen deutlich über den Analystenschätzungen gelegen hätten. Daraufhin sei der Goldpreis zunächst gefallen, habe dann aber zu einem bullischen Intraday-Reversal angesetzt. Denn auf den zweiten Blick seien die Daten gar nicht so gut gewesen, wie die hohe Anzahl neu geschaffener Stellen habe vermuten lassen. Denn die kräftigen Revisionen nach unten der Vormonate würden auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes hindeuten. Laut dem FedWatch-Tool der CME liege die Wahrscheinlichkeit einer FED-Zinssenkung im März immer noch bei über 60%. Zudem rechne der Markt immer noch mit sechs Zinssenkungen bis Ende 2024.



Mittelfristig dürfte daher die Aussicht auf fallende Zinsen den Goldpreis stützen. Doch kurzfristig könne es volatil bleiben, da die Federal Reserve die Zinsen langsamer als von den Märkten erwartet senken könnte, wenn sich die Inflation nicht weiter abkühle. Die kurzfristige Entwicklung des Goldpreises werde nun von den Inflationsdaten am Donnerstag abhängen. Analysten würden zum Vorjahresmonat einen Anstieg der Inflation im Dezember auf 3,2% nach 3,1% erwarten. Die stärker beachtete Kernrate, ohne Energie und Nahrung, solle indessen von 4,0% im November auf 3,8% zurückgehen.



Goldpreis Ausblick



Der Goldpreis weitetam Montag seine Verluste aus. Gold notiere aktuell bei 2.022 USD, nachdem der Preis am Freitag noch zeitweise die Marke von 2.064 USD erreicht habe. Allerdings steuere der Kurs auf eine horizontale Unterstützungszone im Bereich von 2.016 bis 2.007 USD zu. Bei 2.011 USD verlaufe zudem die 50-Tage-Linie, die zuletzt mehrfach Halt geboten habe. Hier müssten die Gold-Bullen eine Reaktion zeigen, um die laufende Abwärtsbewegung zu stoppen. Ansonsten drohe dem Goldpreis ein Rutsch bis an die nächste Haltezone bei 1.980 USD. (08.01.2024/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis sackt zu Wochenbeginn weiter ab, nachdem er am Freitag im Anschluss an die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts bis auf 2.064 US-Dollar gesprungen war, so die Experten von XTB.Die übliche Januar-Rally sei bislang ausgeblieben. Stattdessen unterliege Gold derzeit starken Preisschwankungen. Die anhaltende Unsicherheit, wann die US-Notenbank FED beginnen werde, die Zinsen zu senken, führe dazu, dass die Volatilität des Goldpreises hoch bleibe. Die allgemeine Stimmung für das Edelmetall sei aber weiterhin positiv, wie die am Freitag veröffentlichten Daten des Commitments-of-Traders-Reports gezeigt hätten. An den Terminmärkten würden Gold-Futures gefragt bleiben, trotz des jüngsten Anstiegs der Anleiherenditen.Es seien vor allem die Kleinspekulanten, die optimistischer geworden seien. Sie hätten ihre Netto-Long-Position um 13% erhöht von 24.627 auf 27.829 Kontrakte, während sich die Netto-Long-Positionen der Großspekulanten kaum verändert hätten. Sollte sich jedoch der Anstieg der Benchmark-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fortsetzen, die neuerlich über der 4%-Marke notiere, könnte die Stimmung schnell wieder kippen. Steigende Anleiherenditen seien im Allgemeinen ein Belastungsfaktor für den Goldpreis, genauso wie ein starker US-Dollar, der seit Ende Dezember wieder im Aufwind sei. Ob die in den letzten Jahren übliche Januar-Rally noch in Gang komme, hänge auch von den kommenden Konjunktur- und Inflationsdaten ab. Nach den Arbeitsmarktdaten richte sich das Augenmerk der Gold-Händler nun auf die Verbraucherpreise, die am Donnerstag vom US Bureau of Labor Statistics vermeldet würden.