In der Vergangenheit habe sich Gold bei steigenden Leitzinsen hervorragend geschlagen, wie der letzte Goldbullenmarkt ab 2002 zeige. Allerdings hätten die Zinsschritte damals ausschließlich 25 Basispunkte betragen. Deshalb sei davon auszugehen, dass der Goldpreis in den letzten Monaten hauptsächlich unter der Größe der Zinsschritte gelitten habe.



Hinzukomme, dass die FED ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr deutlich gesenkt habe. Die jüngste Schätzung betrage 0,5 Prozent BIP-Wachstum. Im September habe sie noch bei 1,2 Prozent gelegen. Gleichzeitig liege die Prognose für die durchschnittliche Inflation 2023 bei 3,1 Prozent. Die Stagflation sei damit von offizieller Seite bestätigt.



Wie die Statistik zeige, performe Gold im Umfeld der Stagflation sehr gut, insbesondere im Vergleich zum breiten Aktienmarkt. Dabei würden vor allem Minen-Aktien die Möglichkeit bieten, eine hohe Rendite zu erwirtschaften.



Das makroökonomische Umfeld sei für Gold optimal, die Preise würden deutlich steigen und Minenaktien überproportional profitieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat negativ auf die Pressekonferenz der US-Notenbank reagiert, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Als die FED den Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten bekannt gegeben habe, sei der Preis unter die Marke von 1.800 Dollar gerutscht. Trotz dieser kurzfristigen Reaktion werde die Rede von Jerome Powell den Goldpreis mittelfristig nach oben bewegen.Die Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte habe der Markt erwartet und eingepreist. Dennoch seien bei der Veröffentlichung am Mittwochabend sowohl die Aktienkurse als auch die Edelmetallpreise gefallen. Grund dafür sei, dass die Höhe der kommenden Zinsschritte zwar nicht mehr größer als 50 Basispunkte betragen werde, doch der Zinsanhebungszyklus länger dauern werde, als bisher prognostiziert.