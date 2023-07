Am frühen Nachmittag werde in den USA der Konsumentenpreisindex veröffentlicht (CPI). Dabei handle es sich wohl um die wichtigsten und meist beachteten Inflationsdaten. Nachdem die Teuerung im Mai noch bei 4,0 Prozent beziehungsweise 5,3 Prozent (Kerninflation) gelegen sei, würden Volkswirte für den Juni mit einer Abschwächung auf 3,1 Prozent beziehungsweise 5,0 Prozent rechnen. Der alte Zusammenhang "Hohe Inflation = steigender Goldpreis" sei in den vergangenen Monaten ad absurdum geführt und durch "Hohe Inflation = Angst vor steigenden Zinsen" ersetzt worden. Das habe aber vor allem für den Sommer 2022 gegolten, als die Notenbank mit Zinsanhebungen von 75 Basispunkten Angst und Schrecken verbreitet habe. Seitdem die Zinsschritte auf 25 Basispunkte zurückgegangen seien, hätten sich die Finanzmärkte beruhigt.



Wenn man sich allerdings die Geschwindigkeit ansehe, mit der die Inflation zuletzt zurückgegangen sei und bedenke, dass sie nur noch bei 3,1 Prozent liegen solle im Juni, dann dürfe die Frage an die FED gestattet sein, weshalb sie weitere Zinsanhebungen plane. Es sehe vielmehr danach aus, als hätten wir mittlerweile klar disinflationäre Tendenzen und die Gefahr, dass die Notenbankpolitik zu einer Deflation führe, sei nicht ganz von der Hand zu weisen. Möglich also, dass die FED in Sachen angekündigter Zinsanhebungen noch zurückrudere angesichts der Inflationsdaten.



Aber jetzt komme es erst einmal darauf an, dass die Inflation auch wirklich so deutlich gefallen sei. Sollte eventuell sogar eine 2 vor dem Komma stehen, dürften die Zinssorgen rasch in den Hintergrund treten und der Goldpreis sollte seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage fortsetzen. (12.07.2023/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis präsentiert sich fest - ohne gänzlich zu überzeugen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch Silber habe in den vergangenen Tagen leicht zulegen und die Marke von 23 Dollar überwinden können. Doch noch liege einiges an Arbeit vor den Bullen. Der Goldpreis müsse 1.960 Dollar, der Silberpreis 24,50 Dollar überwinden, um das Chartbild nachhaltig zu bessern. Heute stünden entscheidende Daten an.