Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe gestern deutlich zulegen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Grund: Es würden wieder einmal Waldbrände wüten und sie würden die Arbeiten auf Projekten v.a. in Ontario aber auch in Quebec zu gefährlich machen. Einige Projekte hätten bereits evakuiert werden müssen. Aus Sicht der Anleger bleibe nur die Hoffnung, dass die Infrastruktur nicht beschädigt werde. Allerdings seien die Waldbrände kein neues Phänomen. Die Projekte seien meist so angelegt, dass um die Anlagen keine Waldbestände seien, die in Flammen aufgehen könnten. Wichtig sei primär, dass keine Menschen zu Schaden kämen. Das Ganze sollte nur ein temporäres Phänomen sein und sei der Trockenheit geschuldet.Zurück zu Gold: Der Goldpreis pendele aktuell mehr oder minder orientierungslos umher. Nach dem starken Arbeitsmarktbericht (zumindest mit Blick auf die neugeschaffenen Stellen) sei es am Freitag vergangener Woche deutlich bergab gegangen. Gestern habe es dann eine zeitweilige Erholung gegeben. Aber nach wie vor würden die Bären am Drücker bleiben. Ein Rutsch bis in den Bereich von 1.920/1.930 USD sei aktuell durchaus möglich. Das etwas einfachere Bild biete derzeit Silber: Die Bullen würden hier alles daran setzen, den Bereich um 22,50 USD, also das 61,8% Fibonacci Retracement, zu verteidigen. Gelinge das, bleibe das übergeordnete Bild bullish und Silber sollte in der kommenden Aufwärtsbewegung Gold outperformen und in den Bereich von 27 bis 28 USD steigen können. Aber auch Gold solle profitieren und wieder einen Angriff auf das Allzeithoch starten. (06.06.2023/ac/a/m)