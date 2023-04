Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis pendele nach dem Osterwochenende im Bereich der 2.000-USD-Marke hin und her, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In einem Interview mit Kitco News habe Shah gesagt, dass Gold bei etwa 1.900 USD pro Unze gut unterstützt erscheine, da die Finanzmärkte bis 2023 destabilisiert bleiben würden. Zwar hätten sich die Spannungen im globalen Kreditmarkt seit den Bankturbulenzen in den USA und rund um die Credit Suisse beruhigt. Doch die größte Bankenkrise seit der Finanzkrise 2008 sei noch lange nicht vorbei, so der Analyst. "Nach mehr als einem Jahrzehnt lockerer Geldpolitik und billiger Liquidität sind die Finanzmärkte nicht in der Lage, mit dem aggressiven Straffungszyklus der Federal Reserve umzugehen", habe er gesagt. Shah habe hinzugefügt, dass Investoren nicht wissen könnten, welche Bank oder welcher Markt als nächstes scheitern werde. In dieser Umgebung sei Gold seiner Meinung nach ein wichtiges, strategisches Risiko-Asset und sollte als wesentliche "Versicherungspolice" für Investoren betrachtet werden. "Unter 2.000 Dollar lohnt es sich auf jeden Fall, etwas Gold in Ihr Portfolio aufzunehmen."Zwar sei Gold bei 2.000 USD nicht mehr so billig wie noch vor wenigen Monaten. Aber mittel- und langfristig betrachtet, sollten sich die aktuellen Kurse als günstig herausstellen. "Der Aktionär" teile die Meinung von Shah, rate zum Kauf von Rücksetzern und rechne mit einem neuen Allzeithoch in diesem Jahr. (11.04.2023/ac/a/m)