"Wir gehen davon aus, dass der Konflikt zwischen Israel und Hamas nicht zu deutlich höheren Energiepreisen führen wird, auch wenn wir einräumen, dass ein gewisses Risiko besteht, dass sich der Konflikt auf die Ölproduzenten ausweitet und die physische Versorgung unterbrochen wird, wenn beispielsweise der Iran direkt involviert wird ", so Tompkins. Sinkende Energiepreise würden bedeuten, dass die Federal Reserve es leichter haben werde, die Inflation auf ihr 2-Prozent-Ziel zu senken. Da die Inflation unter Kontrolle sei, rechne Capital Economics mit aggressiven Zinssenkungen im nächsten Jahr.



"Wir erwarten, dass die FED den Leitzins im nächsten Jahr um 200 Basispunkte senken wird, beginnend in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Daher gehen wir davon aus, dass die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen von derzeit etwas mehr als 4,50 Prozent bis Ende 2024 auf 3,75 Prozent fallen wird, wobei der größte Teil dieses Rückgangs auf einen Rückgang der realen Renditen und eine Abschwächung des US-Dollar zurückzuführen ist", so Tompkins in dem Bericht.



Der Goldpreis konsolidiere aktuell. Allerdings sollte ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 2.000 Dollar nur noch eine Frage der Zeit sein. Davon dürften auch die Minenaktien profitieren, die aktuell noch einen Dornröschenschlaf halten würden.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat bislang eine schwache Woche hinter sich, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach der Rally der Wochen vorher sei das aber nicht verwunderlich. Anleger hätten wieder etwas mehr Mut an den Aktienmärkten gefasst und das belaste Gold. Doch aus Sicht der Bullen sei übergeordnet alles in Ordnung. Ein Analyst rufe nun 2.100 Dollar als Kursziel aus.Obwohl die durch das Chaos im Nahen Osten verursachte geopolitische Unsicherheit zu einer gewissen positiven Volatilität auf dem Goldmarkt geführt habe, würden die Preise nach Ansicht eines Analysten letztlich steigen, wenn die Federal Reserve im Jahr 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginne. Capital Economics sei der Ansicht, dass der Goldpreis im nächsten Jahr bei etwa 2.100 Dollar je Unze enden werde. Keiran Tompkins, Rohstoffökonom bei Capital Economics, habe in dem Bericht erklärt, dass der Krieg Israels mit der Hamas die Federal Reserve voraussichtlich nicht davon abhalten werde, die Zinsen im nächsten Jahr zu senken.