Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank vor drei Wochen habe die Bankenkrise ausgelöst. Infolgedessen sei es dazu gekommen, dass der Markt nun Zinssenkungen statt Zinserhöhungen bis Ende des Jahres erwarte.



"Das könnte sich zu einer Finanzkrise ausweiten. Die Marktwerte der Assets in den Büchern der Regionalbanken sind in einem deutlich engeren Marktumfeld zurückgegangen", habe Bart Melek, Global Head of Commodity Strategy bei TD Securuties, gegenüber "Kitco News" gesagt. "Die FED wird im laufenden Jahr wahrscheinlich weniger restriktiv agieren als bisher gedacht."



Laut Melek habe die FED zwar nicht signalisiert, Zinssenkungen zu erwägen, doch der Markt preise ebendas ein. "Mit den Turbulenzen im Bankensektor und der abnehmenden Inflation gehe ich davon aus, dass der Markt über die hawkishe Rhetorik der FED hinwegsieht und eine Wende anstrebt, die deutlich vor den Punktprognosen liegt", habe Melek betont.



Investoren sollten seiner Meinung nach in den nächsten Wochen aufmerksam auf die Wirtschaftsdaten achten. Sollten diese schwächer als erwartet ausfallen, dürfte das die Chance auf Zinssenkungen in diesem Jahr weiter verstärken und den Goldpreis beflügeln. TD Securities rechne mit einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.975 Dollar in Q2, 2.050 Dollar in Q3 und 2.100 Dollar in Q4.



TD Securities rechne mit anhaltenden Unsicherheiten im Finanzsystem und einer weniger restriktiven US-Notenbank, was den Goldpreis stabil auf einem hohen Niveau halten werde. DER AKTIONÄR gehe ebenfalls davon aus, dass Gold bald wieder über 2.000 Dollar notiere und noch in diesem Jahr ein neues Allzeithoch markieren werde. (03.04.2023/ac/a/m)







