"Wie bei den meisten Rohstoffen ändern sich die reinen Fundamentaldaten für Gold - Angebot und Nachfrage - in einem langsamen Tempo", so Weller. "Es stimmt zwar, dass Faktoren wie die Käufe der Zentralbanken und die Fördertechniken den Preis des Edelmetalls über einen mehrjährigen Horizont beeinflussen können, aber im Alltag spielt die Stimmung gegenüber dem Edelmetall eine weitaus größere Rolle."



Er habe geschrieben, dass Gold traditionell als Absicherung gegen Inflation angesehen werde und dass der heutige Bericht über den Verbraucherpreisindex in den USA, der die Erwartungen übertroffen habe, "eine positive Entwicklung darstellen sollte", was allerdings nicht der Fall gewesen sei.



Im aktuellen makroökonomischen Umfeld, so Weller, könnten die höher als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen die FED in ihrer "Higher-for-Longer"-Haltung bestärken, was den US-Dollar stärken und Gold im Vergleich zu Aktien oder Anleihen weniger attraktiv machen würde. "Aufgrund dieser Faktoren hat sich die Stimmung der Händler gegenüber dem Edelmetall entsprechend eingetrübt, was dazu führte, dass der Goldpreis heute auf ein 1-Monats-Tief in der Nähe von 2015 Dollar fiel", so Weller.



Dem sei wenig hinzuzufügen. Der Goldpreis sei vom Marktsentiment sehr stark abhängig. Dass Gold im Bereich eines Allzeithochs notiere, ohne dass von Euphorie irgendeine Spur zu sehen sei, mache Mut, dass das Edelmetall noch deutlich höhere Kurse sehen könne. (12.01.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold könne heute im vorbörslichen US-Handel deutlich zulegen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär."Vor allem die Spannungen im Nahen Osten seien der Grund für die Kursgewinne des Edelmetalls. Auch Silber bewege sich mit Gold nach oben. Das alles untermauere eine These, die jetzt auch Matt Weller, Leiter Marktforschung bei StoneX, in einem Bericht dargestellt habe.Er berufe sich dabei auf den Rückschlag des Goldpreises nach den gestern veröffentlichten Inflationsdaten in den USA. Der Rücksetzer sei ein Beweis dafür, dass das gelbe Metall derzeit stärker auf die Stärke des US-Dollars und die Marktstimmung als auf konkrete Inflationsdaten reagiere, aber die technischen Daten würden laut Matt Weller immer noch auf einen erneuten Test der Allzeithochs hindeuten.