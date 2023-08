Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Linz (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis ist letzte Woche erstmals seit März unter 1.900 USD pro Feinunze gefallen und liegt trotz einer kleinen Erholung in den letzten Tagen 8% unter dem Höchstwert von Anfang Mai von 2.072 USD (wo sich ein markanter charttechnischer Widerstand befindet, denn es ist auch der Höchstkurs vom Sommer 2020), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Gold gelte als sichere Anlage in Krisenzeiten, werfe aber keine Zinszahlungen ab. Zinssätze für kurze Laufzeiten, die die Entwicklung der Leitzinsen der Zentralbanken kopieren würden, dürften in den USA und im Euroraum ihre Höchstwerte in diesem Zinszyklus erreicht haben; langfristige Zinssätze würden aber immer noch steigen, da an den Finanzmärkten nicht mehr mit baldigen Leitzins-Zinssenkungen gerechnet werde. Und eben langfristige (Staats-)Anleihen würden eine Konkurrenz zum Gold als risikolose Anlage darstellen.



Ein weiterer Faktor für den niedrigeren Goldpreis sei die Aufwertung des US-Dollars im letzten Monat. Ein erheblicher Teil der Nachfrage nach Gold stamme aus China und Indien. Ausgedrückt in den Währungseinheiten dieser zwei (bevölkerungsstärksten) Länder sei der Goldpreis ungefähr gleich hoch wie vor einem Monat, in EUR nur leicht niedriger. (25.08.2023/ac/a/m)

