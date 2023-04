Auch die finalen Verbraucherpreise für die Eurozone im März seien in der letzten Woche auf 6,9% gefallen, entsprechend der Markterwartung von 6,9%. Im Vormonat seien die Preise noch um 8,5% zum Vorjahr angestiegen. Dies entspreche einem Preisanstieg von 0,9% zum Vormonat, wobei die Preise im März noch mit 0,8% angestiegen seien. Angesichts der noch immer hohen Inflation im Euroraum habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer aggressiven Rede am Donnerstag gesagt: "Wir müssen alles tun, um die Inflation wieder auf das 2%-Ziel zu bringen." Dies habe verhindert, dass der Euro einen mittelfristigen Aufwärtstrend in der letzten Wochen nach unten durchbrochen habe.



Obwohl die neuesten Verbraucherpreise in der letzten Woche eine weitere Abkühlung der Inflationsrate zeigen würden, habe der Goldpreis nicht mehr davon profitieren können, was eine gewisse Erschöpfung am Goldmarkt zeige. Dies verwundere nicht, nachdem der Goldpreis in der Spitze um über 440 US-Dollar (+26%) binnen eines halben Jahres angestiegen sei und nun die bereits eingepreisten Hoffnungen des Marktes auf Zinssenkungen schwinden würden.



Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA seien am Donnerstag veröffentlicht worden und hätten mit 245 Tsd. im Rahmen der erwarteten 240 Tsd. gelegen, wobei es auch im Vormonat 240 Tsd. neue Jobsuchende gegeben habe. Auch hier habe es in der letzten Woche keine neuen Impulse für den Goldpreis gegeben.



Die großen Gewinner der letzten Handelswoche seien hingegen der Platinpreis mit einem Plus von 7,8% und Palladium gewesen, das um 6,5% nach dem Bruch eines halbjährigen Abwärtstrends in einem kleinen Short-Squeeze nach oben geschnellt sei.



Die weitere mittelfristige Entwicklung am Edelmetallmarkt dürfte von der Entwicklung des US-Dollar abhängen. Sollte diesem der Sprung über den letzte Woche erneut getesteten Abwärtstrend gelingen, was womöglich eine Dollarstärke den Sommer über nach sich ziehen würde, so wäre eine weitere Korrektur am Edelmetallmarkt wahrscheinlich. Falle der US-Dollar hingegen weiter, so dürften die Edelmetalle ihre aktuellen Preisniveaus in den nächsten Wochen und Monaten verteidigen können.



Dass sich viele Zentralbanken der Schwellenländer vom US-Dollar und von anderen Fiat-Währungen abwenden würden, zeige einen übergeordneten Trend der den US-Dollar langfristig schwächen werde, worauf der Goldpreis diametral gegensätzlich profitieren dürfte. Gold sei ein sicherer Hafen, dessen Performance besser gewesen sei als die des S&P 500 in den letzten 22 Jahren. Jedes Depot sollte daher eine Allokation in Gold haben. Gute Spekulanten sollten zudem immer nach Rücksetzern am Goldmarkt ihr gesamtes Portfolio gegen eine Währungsabwertung zu Gold hedgen, was der einfachste Weg sei, um Vermögen vor der Inflation zu schützen und zusätzlich eine Outperformance zu erzielen. (25.04.2023/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis fiel am Freitag stark bis ins Tief auf 1.973 US-Dollar und verbuchte damit seine schlechteste Handelswoche seit Februar, nachdem sich ein weiteres Mitglied der US-Notenbank hawkish geäußert hatte und folgend die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine weitere Zinserhöhung anstieg, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Management GmbH.Nach den FED Funds Futures liege die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts um 25 Basispunkte am 3. Mai nun bei 89%. Die Präsidentin der US-Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, sei die letzte der FED-Chefs gewesen, die sich für eine weitere Zinserhöhung ausgesprochen und nun gefordert habe, dass die Politik mit einem Leitzins von über 5% etwas weiter in den Bereich der Straffung gehen müsse. In der Vorwoche hätten erst FED-Vertreter wie Christopher Waller und John Williams eine weitere Anhebung des US-Leitzinses gefordert.Nun stelle sich der Markt die Frage, ob der Goldpreis seine Rally des letzten halben Jahres fortsetzen könne, nachdem diese im letzten Monat bereits an Fahrt verloren habe, da die Zweifel an einer Zinspause und insbesondere einer Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Jahr wachsen würden.Dass der starke Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland mit in der Spitze 46% zum Vorjahr nicht ewig weitergehen und wieder genauso schnell zurückkommen dürfte, sei zu erwarten gewesen. Die letzte Woche veröffentlichten Produzentenpreise für Deutschland seien im März nur noch um 7,5% zum Vorjahr angestiegen, während es im Vormonat noch 15,8% gewesen seien. Insgesamt seien die Erzeugerpreise zum Vormonat um 2,6% gefallen, während diese im Vormonat noch ein Minus von 0,3% verzeichnet hätten.