Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Makrodaten aus den USA und Aussagen von FED-Mitgliedern deuten darauf hin, dass die FED die Zinssätze auf ihrer Mai-Sitzung anheben wird, so die Experten von XTB.Aus der aktuellen Marktperspektive würden die Experten einen deutlich stärkeren Dollar sehen, der zusammen mit den Renditen für zehnjährige Staatsanleihen, die über 3,6% lägen, ansteige. Darüber hinaus deute die BoJ an, dass sie auf ihrer Sitzung im April keine Änderung des Programms zur Steuerung der Zinskurve geben dürfte, was den Dollar ebenfalls stärke. Als Reaktion darauf falle Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) nicht nur unter 2.000 Dollar pro Unze, sondern bereits unter 1.980 Dollar pro Unze. Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) hingegen liege unter 25 Dollar pro Unze und verliere fast 2%.Der Goldpreis falle auf den niedrigsten Stand seit Anfang April. Die nächste wichtige Unterstützung liege in der Nähe des 23,6%-Retracements bei 1.950 Dollar je Unze (Quelle: xStation5 von XTB). (19.04.2023/ac/a/m)