Die Goldbergbauunternehmen hätten viele Strategien angewandt, um diszipliniert zu bleiben, aber der aufwärts gerichtete Inflationsschock verschiebe die Risiken steigender Kosten nach oben, so BMO Capital Markets. "Mehrere Goldproduzenten haben sich bereits dazu entschlossen, ihre Kostenprognosen für das gesamte Kalenderjahr anzuheben, während andere angaben, dass sie am oberen Ende der Prognosen liegen werden", habe Colin Hamilton, Managing Director of Commodities Research bei BMO Capital Markets, erklärt.



Die durchschnittlichen All-In Sustaining Costs (AISC) der Goldbergbauunternehmen würden den Prognosen zufolge im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent auf 1.173 Dollar je Unze ansteigen, so Hamilton. "Es wird erwartet, dass die AISC am oberen Ende der Prognose liegen werden, aber die Risiken sind eher nach oben gerichtet."



Die Stärke des US-Dollar habe einigen Bergbauunternehmen diesmal geholfen. "Eine Aufwertung des Dollar um ein Prozent entspricht einem Rückgang der durchschnittlichen C1-Cash-Kosten der Goldbergbauunternehmen um fast ein Prozent. Seit Ende 2011, als der Goldpreis seinen letzten Höhepunkt erreichte, hat der Dollar um 39 Prozent aufgewertet. Dieser günstige Währungseffekt hat den Bergbauunternehmen eine dringend benötigte Rettungsleine geboten", habe Hamilton erklärt.



BMO treffe den Nagel auf den Kopf. Die Frage sei nur: Wie sehe es in der Zukunft aus. Der Ölpreis habe in den vergangenen Wochen bereits deutlich korrigiert und sei wieder unter das Niveau von vor dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine gefallen. Das dürfte auf absehbare Zeit eher Druck von der Kostenseite der Goldproduzenten nehmen. (17.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) erlebte in der laufenden Woche bislang einen Rückschlag, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Das Niveau von 1.800 Dollar, das noch am Freitag vergangener Woche überschritten worden sei, habe nicht verteidigt werden können. Dazu kämen steigende Kosten bei den Goldproduzenten, die die Margen drücken würden. BMO Capital Markets habe sich dieses Themas nun angenommen.