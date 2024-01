Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die Aktien- und Rentenmärkte eine Jahresabschluss-Rally hinlegten, herrschte auf den Rohstoffmärkten eher schlechte Stimmung, so die Analysten der DekaBank.



Die Industriemetalle seien in der Breite aufgrund von fortbestehenden konjunkturellen Sorgen um verschiedenen Regionen der Welt und vor allem um China nicht von der Stelle gekommen. Im Energiesektor habe am stärksten der europäische Gaspreis nachgegeben. Weder die beschlossenen Förderkürzungen der OPEC+ noch die abnehmenden Füllstände der Gasspeicher - EU-weit derzeit bei rund 83% und damit im historischen Vergleich weiterhin überdurchschnittlich gut gefüllt - hätten dem Energiesektor preisstützende Impulse geben können. Immerhin habe der Goldpreis im Dezember ein neues Allzeithoch verzeichnet, aber das Niveau nicht halten können.



Ausblick: Zwar werde die Weltwirtschaft in 2024 wieder etwas dynamischer wachsen, aber auch zum Handelsstart dieses Jahres fehle es an Impulsen, die den Rohstoffmärkten Aufwind geben könnten. Daher würden die Analysten der DekaBank würden insbesondere in den konjunktursensiblen Rohstoffbereichen, wie den Industriemetallen, für die kommenden Quartale keine starken Preissprünge erwarten. Denn die Rohstoffnachfrage sollte durch das Rohstoffangebot so gedeckt werden können, dass keine größeren Engpässe auftreten. Sollte es wider Erwarten zu angebotsseitigen Schocks und damit zu Produktionseinschränkungen kommen, könnte dies eine starke Verteuerung der Rohstoffe bedeuten. Diesen Fall würden die Analysten der DekaBank jedoch als Risikoszenario ansehen. (Volkswirtschaft Rohstoffe Januar 2024) (12.01.2024/ac/a/m)





