Der Bericht (NFP - Non-Farm Payrolls) werde um 14:30 Uhr veröffentlicht und werde voraussichtlich einen Anstieg der US-Beschäftigung um 200.000 zeigen, nach einem Anstieg um 261.000 im Oktober, während die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,7% bleiben dürfte. Während die Anleger in der Regel auf die NFP-Daten schauen würden, um Hinweise darauf zu erhalten, ob die FED ihren Ansatz für geldpolitische Maßnahmen ändern werde, könnte dies heute nicht der Fall sein, da der FED-Vorsitzende Powell und andere FED-Mitglieder Anfang der Woche deutlich angedeutet hätten, dass die Dezember-Sitzung eher zu einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte als zu einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte führen könnte. Ein schwaches Ergebnis würde diese Einschätzung bestätigen.



Der dovishe Schwenk von Powell zu Beginn dieser Woche habe massive Bewegungen am Markt ausgelöst - die US-Indices hätten sich erholt, während der Dollar einen großen Schlag habe einstecken müssen. Die Abwertung des Dollars habe es dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ermöglicht, sich nach der jüngsten kurzen Abwärtskorrektur schneller zu erholen, und der Preis des Edelmetalls sei über den jüngsten lokalen Höchststand von 1.786,50 Dollar pro Unze geklettert. Die Aufwärtsbewegung sei damit noch nicht beendet gewesen - der Preis habe diese fortgesetzt und zum ersten Mal seit Mitte Juni 2022 den SMA200 durchbrochen. Die Widerstandszone zwischen der 1.800-Dollar-Marke und dem 50%-Retracement des im April 2022 gestarteten Abwärtsimpulses werde derzeit getestet, und die NFP-Daten könnten ein Auslöser für einen Durchbruch sein. (02.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



