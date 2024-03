Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Langsam, aber sicher robbt sich der Euro wieder an die Marke von 1,10 US-Dollar je Euro heran, so die Analysten der DekaBank.



Der wichtigste Grund hierfür sei wohl die Tatsache, dass es zuletzt auch für die USA wieder wahrscheinlicher geworden sei, dass im Juni eine Serie von Leitzinssenkungen starte. Dieser Sachverhalt könnte auch den Goldpreis gestützt haben, der wie die Aktienmärkte derzeit von Rekord zu Rekord eile. Warum der Goldpreis zuletzt so stark angestiegen sei, bleibe allerdings fürs Erste ein Rätsel. (Märkte im Fokus vom 11.03.2024) (11.03.2024/ac/a/m)

