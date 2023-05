Die Prognose sei aufwärts revidiert worden.



Die hohen Inflationsraten hätten dafür gesorgt, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel spürbar gestrafft hätten. Die US-Notenbank FED dürfte ihre Leitzinserhöhungen beendet haben, und die EZB werde nur noch wenige kleine Zinsschritte nach oben vornehmen. Allerdings dürften die Leitzinsen auf moderat höherem Niveau verharren. Insgesamt seien im Prognosezeitraum seitens der Geldpolitik keine stärkeren Auswirkungen auf den Goldpreis zu erwarten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Die Belastungen von Seiten der geldpolitischen Straffung würden auslaufen, aber zugleich erscheine eine Preisstütze in Form von starken Zinsrückgängen bislang eher unwahrscheinlich.



Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum auf vergleichsweise moderaten Niveaus bleiben. Preisstützend wirke, dass die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, noch längere Zeit erhalten bleibe. Aus alledem lasse sich kein stark ausgeprägter und eindeutiger Trend für den Goldpreis ableiten. Im Zuge der geopolitischen Anpassungen und der Rückkehr zum neuen, höheren Zinsniveau dürfte sich der Goldpreis in einem neuen Gleichgewicht einpendeln.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Höhenflug der Goldnotierung hält an, so die Analysten der DekaBank.Die Unsicherheit bezüglich der Belastungen des höheren Zinsniveaus - nicht zuletzt im Bankensektor - sei ein fruchtbarer Nährboden für die Goldpreisentwicklung. Die weltweite Goldnachfrage neige aber nicht in allen ihren Komponenten zur Stärke. Während die schwächere Konjunktur die Schmucknachfrage weiterhin dämpfe, seien es in erster Linie Schwellenländernotenbanken, die - bereits seit 2022 - durch ungewöhnlich starke Goldzukäufe ihre Reserven aufstocken würden. Im ersten Quartal 2023 hätten vor allem die Zentralbanken in Singapur, China, der Türkei und Indien viel Gold nachgefragt. Die gesamte Goldnachfrage habe hingegen 13% unter dem Niveau vom ersten Quartal des Vorjahres gelegen. Das Gesamtumfeld spreche allerdings weiterhin für ein anhaltend hohes Goldpreisniveau.