Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis atmet mit den Zinserwartungen, insbesondere auch in Bezug auf die US-Notenbank FED, so die Analysten der DekaBank.Die hohen Inflationsraten hätten dafür gesorgt, dass die großen Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel gestrafft hätten. Die US-Notenbank FED und die EZB dürften ihren Leitzinserhöhungszyklus inzwischen aber weitestgehend beendet haben. Die Leitzinsen sollten vorerst auf den erhöhten Niveaus verharren und erst im Verlauf von 2024 wieder moderat zurückgehen. Die Belastungen von Seiten der geldpolitischen Straffung seien also ausgelaufen, eine gemäßigte Preisstütze in Form von Zinsrückgängen dürfte im kommenden Jahr erfolgen.Auch würden die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der (zinslosen) Goldhaltung, im gesamten Prognosezeitraum im historischen Vergleich auf moderaten Niveaus bleiben. Preisstützend wirke zudem, dass die geopolitische Risikoprämie, die der Krieg Russlands gegen die Ukraine nach sich ziehe, noch längere Zeit erhalten bleibe. In der Summe würden die Analysten erwarten, dass der Goldpreis perspektivisch auf einen moderaten Aufwärtstrend zurückkehren werde. (Ausgabe vom 07.09.2023) (08.09.2023/ac/a/m)